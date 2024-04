PSD Făget are un nou președinte: Silviu Dumitrescu

Organizația PSD din Făget are, începând de astăzi, un nou președinte: Silviu Dumitrescu. Acesta a fost desemnat și candidat la funcția de primar al orașului Făget. În urma acestei decizii, Silviu Dumitrescu a renunțat la colaborarea cu Primăria Făget, unde a fost… consilierul primarului PNL.

„Începând de astăzi, am preluat funcția de președinte al Organizației locale Făget a Partidului Social Democrat. Sunt conștient că am o sarcină care mă onorează și mă responsabilizează, dar în același timp îmi oferă oportunitatea de a contribui la dezvoltarea orașului nostru. Doresc o colaborare reală cu toți cei care vor să se implice sau care consideră că pot găsi în noi un sprijin, deoarece, din punctul meu de vedere, doar prin eforturi comune putem contribui cu adevărat la acest deziderat. În același timp, odată cu această decizie, se încheie și colaborarea mea cu Primăria Făget. Îi mulțumesc domnului primar, Marcel Avram, pentru încrederea acordată, însă consider că lucrurile trebuie să aibă un curs natural, iar faptul că președintele organizației PSD este și consilierul primarului PNL, nu este natural”, a transmis Silviu Dumitrescu.

