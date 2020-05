PSD fluieră de pe margine

E clar! În Parlament s-a consolidat o majoritate. Care este de fapt vechea majoritate. PSD și ceilalți. Mai puțin PNL și USR. Deși USR e din ce în ce mai puțin hotărât să le ducă trena liberalilor. Și ce face această majoritate, de acum și demonstrată și consolidată? Își face mâna. Prin moțiuni simple de cenzură. Și în ce scop? De a arde timpul. De a mima opoziția.

PSD, cel puțin sub înțeleapta conducere a lui Marcel Ciolacu, nu intenționează nici în ruptul capului să măture de la putere PNL. Un partid care s-a dovedit, cel puțin pentru această perioadă, total nepregătit să administreze România. Nedorind să intre în teren până după alegeri, PSD fluieră și huiduie de pe margine. Și, rând pe rând, le dă cartonașe galbene jucătorilor liberali. Membrilor Cabinetului Orban. Împotriva acestora sunt inițiate moțiuni simple de cenzură. Care sunt votate aproape mecanic. Dar Constituția României nu-i scoate din teren pe miniștrii penalizați prin votul Parlamentului. Ei primesc cartonașul galben și aleargă mai departe voioși în același teren. În care echipa PNL joacă împotriva echipei PNL. Și singurul care mai fluieră din când în când a jale este Rareș Bogdan. Aparent, PSD face în felul acesta o opoziție fermă. Activă. Încercând să le demonstreze membrilor săi, precum și electoratului captiv sau inert, că socialiștii veghează din opoziție la bunul mers al țării. Și că sunt capabili oricând să preia puterea. Pe care se pricep mult mai bine să o gestioneze.

Dar de ce, dacă tot au majoritatea, pesediștii nu dau jos Guvernul Orban? Și nu preiau ștafeta puterii? Ce așteaptă? Așteaptă alegerile. Calculele politice sunt deseori extrem de cinice. Și decuplate total de ceea ce numim interesul general. Obiectivul PSD în vizunea lui Marcel Ciolacu este câștigarea la sfârșitul acestui an a alegerilor parlamentare. Și revenirea la putere abia apoi, cu o majoritate consolidată. Școlile de securitate prin care s-a plimbat liderul PSD l-au învățat că, în politică, graba strică treaba. Că ar fi riscant ca acum PSD să preia eroic ștafeta puterii, asumându-și toate riscurile care pot decurge din efectele pe termen scurt ale pandemiei, ale crizei economice și ale gestionării dezastroase a României de către PNL. Ar avea prea multe probleme pe cap. Și, în plus, nu este încă sigur că a bătut palma cu Klaus Iohannis. Și atunci mai așteaptă.

Marcel Ciolacu așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să încuviințeze tacit abandonarea puterii de către PNL. Și să accepte, tot tacit, un parteneriat cu PSD. Este un proiect chiar atât de absurd? Nicidecum. Iată că agenția Amos News tocmai a postat un document spectaculos. Una dintre primele dezvăluiri pe care le-a făcut chiar la debutul agenției. Primul mariaj dintre Klaus Iohannis și PSD. Datând din anul 2002. Când Klaus Iohannis s-a înțeles perfect cu „ciuma roșie”. Colaborând cum nu se poate mai bine cu acte și prin fapte. Și a mai existat un mariaj. Ulterior. După constituirea USL, alianța mai întâi în opoziție și apoi la guvernare dintre PSD și PNL. La început, fostul PNL. Apoi, noul PNL. Când ce să vezi? PSD a încercat să-l împingă la guvernare, în poziția de premier, pe Klaus Iohannis. Așa că de ce ne-am mai mira dacă peste o jumătate de an îl vom vedea pe președinte din nou de mână mergând la altarul puterii cu Marcel Ciolacu pe post de mireasă?

Dar fiindcă și noi suntem undeva pe margine și încă nu ne-a smuls nimeni fluierul din gură, ne permitem de acolo să tragem sub forma unor întrebări câteva mici semnale de alarmă. Dacă PSD este atât de preocupat de combaterea pandemiei în circumstanțe care nu încalcă drepturilie și libertățile fundamentale ale omului, să facă bine și să poftească în capul mesei pentru a-și asuma răspunderea guvernării. Dacă PSD, sub președinția lui Marcel Ciolacu, este atât de îngrijorat că 600.000 de oameni din HORECA stau pe pe marginea șanțului și mănâncă semințe în loc să trudească pentru creștere Produsului Intern Brut și pentru întreținerea proprilor familii, să facă bine să preia puterea, pentru a pune lucrurile în mișcare, așa cum cere din opoziție. Dacă PSD, sub Marcel Ciolacu, este atât de chinuit de grija pensionarilor, cărora liberalii nu vor nici în ruptul capului să le crească punctul de pensie cu 40%, chiar dacă după calculele lor economia merge din succes în succes, să facă bine și să se opintească în Parlament, dând Guvernul jos printr-o moțiune de cenzură și să vină la Palatul Victoria, pentru a-i salva pe pensionari. Ca să nu mai vorbim despre alocațiile pentru copii, amenințate și ele de fiara liberală. Să preia PSD Executivul și să facă economia să duduie, exact așa cum cere Ciolacu din opoziție. Iar dacă, spre sfârșitul anului, când vor avea loc alegeri parlamentare, poporul nu se va arăta mulțumit și va da jos de la guvernare Partidul Social Democrat, atunci acesta, cu Ciolacu în frunte, să plece demn și cu coada sus în opoziție. Cu conștiința împăcată. Că și-a făcut datoria față de români.

Într-o bună zi, cetățenii acestei țări vor înțelege că nu numai greșelile vizibile ale celor aflați la putere sau în opoziție trebuie sancționate, ci și greșelile mai puțin vizibile. Pantomima. Demagogia. Mimarea opoziției. Manevrele politicianiste. Curvăsăraia.

