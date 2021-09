PSD respinge majorarea impozitelor locale. Timișoara, ca oraș, poate ajunge în faliment

PSD Timiș, prin reprezentanții săi în Consiliul Local Timișoara nu va susține majorarea impozitelor locale, în plus, va propune și trei amendamente pentru modificarea variantei prezentate publicului.

Oradea, Cluj, orașele cu care USR-iștii se compară nu au nici pe departe nivelul impozitelor din Timișoara, spune Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara. În consecință, propunerea de majorare a taxelor locale nu va fi susținută.

”PSD se va opune oricărei tentative de majorare a taxelor locale. Am depus trei amendamente. Primul se referă la reducerea impozitelor pe clădiri. Timișoara are cel mai mare impozit pentru persoane juridice față orice alt oraș din România. Spre deosebire de Oradea și Cluj, în Oradea este 1%, iar la Cluj este 1,1% gradul de impozitare la persoane juridice. Al doilea amendament vizează samavolnicia majorării de impozite la persoane fizice deținătoare de alte spatii decât cele locuite. Actuala conducere a Primăriei Timișoara a propus triplarea impozitelor. Ni se pare revoltător și susținem menținerea ca și până acum a acestor impozite. Sunt afaceri care au impozit de 1%, deci aceste impozite sunt de zece ori ma mari. Al treilea amendament – vom milita pentru menținerea bonificației de 10% până în data de 31 martie. Este o facilitate care are o vechime și a funcționat bine. Actuala conducere a primăriei dorește să renunțe la ea. Oamenii nu vor mai fi motivați să plătească impozitele”, a anunțat reprezentantul PSD.

El este de părere că Timișoara, ca oraș, poate ajunge în faliment.

