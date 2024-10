PSD Timiș a validat listele de candidați la alegerile parlamentare

Consiliul Politic Județean al Partidului Social Democrat Timiș a validat joi listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat la alegerile parlamentare care vor avea loc în 1 decembrie.

Astfel, în urma votului dat de social-democrați, prima poziție pe lista de la Camera Deputaților va fi ocupată de Sorin Grindeanu, în prezent deputat de Timiș și ministru al Transporturilor, în timp ce locul doi îi revine lui Sebastian Răducanu, actual senator și secretar executiv al PSD Timiș. Adrian Cionca, prim-vicepreședinte al organizației județene, va ocupa locul trei, iar Marius Stoian, primarul comunei Birda, unul dintre cei mai performanți edili din Timiș, se va afla pe poziția a patra.

La Senat, lista este deschisă de Eugen Dogariu, senator și prim-vicepreședinte al PSD Timiș, în timp ce locul doi îi revine lui Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș.

„Venim în fața timișenilor și timișorenilor cu o listă echilibrată și experimentată, cu oameni care au dovedit până acum că pot ocupa această demnitate și că au puterea să se bată pentru proiectele Timișoarei și Timișului. Sorin Grindeanu, cel mai performant ministru al Transporturilor, omul care a adus atâtea proiecte în județ, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Apoi, Sebastian Răducanu și Eugen Dogariu, doi oameni cu care am lucrat îndeaproape pentru toate investițiile pe care le-am adus în județul nostru. Adrian Cionca este un tânăr antreprenor care înțelege foarte bine nevoile mediului de afaceri, iar pentru Marius Stoian și Titu Bojin administrația nu are niciun secret, experiența lor trebuie pusă în folosul timișenilor. Fără să fim lipsiți de modestie, cred că avem cea mai bună listă pentru alegerile parlamentare și ne vom prezenta în fața oamenilor cu lucruri concrete, cu proiecte realizate sau în curs de implementate și am mare încredere că toți colegii mei viitori parlamentari vor da totul pentru Timiș.”, a declarat Alfred Simonis, președinte PSD Timiș.

