Puterea coincidenţei în privinţa primarului Nicolae Robu: dosarul licitaţiei pentru pasajul Solventul a intrat în mapa „la semnat” chiar de ziua sa

Tradiţia e respectată şi primarul Timişoarei a primit şi în acest an cadouri „edilitare” de la angajaţii care îl înconjoară. Anul acesta chiar două! Dacă şeful de la Direcţia Edilitară a primăriei a fugărit angajaţii de la Drumuri să tragă liniile pe asfalt şi să grăbească deschiderea unui nou sens giratoriu pe strada Holdelor, o altă „aripă” a primăriei a făcut un alt cadou şefului: dosarul întrocmit pentru lansarea în licitaţie a lucrărilor pentru pasajul Solventul a apărut în mapa primarului, pentru a fi semnate, exact în 28 mai, când e ziua sa. O pură coincidenţă spune beneficiarul cadourilor, la fel a fost de fiecare dată, şi când s-a terminat pasajul Michelangelo, şi când s-a relansat navigaţia pe Bega.

„Am semnat pentru licitaţia pentru execuţia pasajului Solventul. După cum ştiţi, sunt patru ani de când ne dorim acest pasaj, au fost probleme, dar acum suntem cu strugurii copţi! Mustul dulce în vin s-a prefăcut, după cum spunea şi Labiş (n.r. Nicolae Labiş, poet român).. Am dat documentaţia pentru licitaţie ieri, s-a întâmplat să fie chiar de ziua mea, dar e doar o coincidenţă, nimic mai mult. Aşa sa intamplat şi cu pasajul Michelangelo, cu inaugurarea navigaţiei pe Bega după 50 de ani, şi pasajul Popa Şapcă trebuia să fie tot de ziua mea, dar aşa a fost, când s-a nimerit nu am vrut să forţez. Desigur, cine doreşte poate să speculeze pe această temă, că au fost special de ziua mea. Ieri am primit în mapă la semnat şi am dat mai departe dosarul Solventul, dacă primeam alatăieri sau astăzi, era la fel. Eu îmi propun întotdeauna să nu rămână documente la semnat, să fie rezolvate şi trimise cât mai rapid mai departe”, a declarat primarul.

După cum se vedem sintagma ţevii lungi a proiectului Solventul a fost înlocuită acum cu cea de „struguri copţi”, dar şi cu lirica la care primarul apelase şi în alte discursuri, la fel cum o făcea şi în filmuleţul apărut pe internet, cu celebra mustaţă.

