Radu Clețiu, caricaturistul alungat de Poliția Locală din centrul Timișoarei, pentru că nu avea autorizație, vedetă în piața de la Novi Sad

Caravana Rod, organizată de Asociația Documentor din Timișoara, a revenit la Novi Sad, fosta Capitală Culturală Europeană în 2022. Și de această dată, Rod a propus o intervenție inedită în piața de vechituri „Najlon Pijaca”, din capitala provinciei Voivodina, Serbia. Vedeta a fost caricaturistul Radu Clețiu. Vreme de câteva ore, el a făcut portrete și caricaturi, gratis, celor care au mers la cumpărături în piață, sâmbătă, 11 noiembrie. A fost o premieră și pentru caricaturistul timișorean, care nu a mai desenat într-o piață.

“E foarte interesantă ideea de a face caricaturi într-o piață. Sunt un iubitor al piețelor de acest gen, în care poți să te plimbi, să vezi lucruri interesante. Abordarea e superbă. Pentru mine, să-mi antrenez mâna, să studiez fizionomii și tărăsături faciale, e un lor formidabil. Oamenii sunt prietenoși, găsești tipologii interesante pentru a le surprinde în caricatură. Și meseria asta de caricaturist, în scurt timp o să ajungă pe cale de dispariție din cauza Inteligenței Artificiale. Nu se așteptau oamenii să fie pe gratis. Vă spun ceva. Când încerci să dai ceva gratis, oamenii sunt chiar reticenți. Există acea tendință sau plăcere a omului să răsplătească un act artistic”, a spus Radu Clețiu.

În 2022, Rod Festival a organizat în „Najlon Pijaca” din Novi Sad o expoziție foto cu instantanee surprinse în piață de fotografii timişoreni Virgil Simonescu și Valentin Solomie.

Rod a revenit la Novi Sad în anul în care Timișoara este Capitală Culturală a Europei. Ideea de a-l duce pe Radu Clețiu a venit după ce nu cu mult timp în urmă, artistul a fost alungat de Poliția Locală din centrul Timișoarei, pentru că nu avea autorizație pentru această activitate.

„Noi, ca de obicei, facem un soi de premieră. Cred că în viața lor nu i-a desenat nimeni, nu i-a portretizat, iar faptul că am făcut lucru acesta gratuit e cea mai mare surpriză pentru ei. Dacă putem și suntem sănătoși o să revenim și la anul aici. Noi anul trecut am fost la Novi Sad cu o expoziție de fotografie și anul acesta ne-am dat seama că am putea să facem și la noi, la Ocska, și uite că acolo am fost de trei-patru ori deja. Și uite vrem să revenim și cu domnul Clețiu. De ce să nu o spunem, ne-am adus aminte de el după povestea asta din Piața Operei, când niște polițiști locali nu l-au lăsat să facă câteva desene, ceea ce e ciudat, dar noi am zis atunci că trebuie să apelăm la el. Și iată că s-a putut manifesta liniștit la Novi Sad. Acest oraș nu s-a schimbat foarte mult datorită Capitalei Culturale Europene. E la fel cum l-am știut și înainte de Capitala Culturală Europeană”, a declarat regizorul Florin Iepan, directorul Rod Festival.

Rod Festival e un proiect finanțat de Centrul de Proiecte a Primăriei Timișoara, în cadrul programului național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Organizatorii Rod Festival plănuiesc pentru anul 2024 un mare turneu prin mai multe piețe de vechituri din toată Europa, pentru că acolo e o lume specială, cu care conceptul Rod rezonează foarte bine.

