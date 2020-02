Ramona Lile: „Salut inițiativa europarlamentarului Gheorghe Falcă”

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad salută inițiativa europarlamentarului Gheorghe Falcă de a implica tineri studenți în activitatea cabinetului europarlamentar. Apelul lansat către studenți pe rețelele de socializare certifică încrederea pe care europarlamentarul o are față de mediul universitar arădean pe care l-a sprijinit întotdeauna și în calitate de primar al Aradului. „Decizia domnului Falcă de a recruta, în calitate de stagiari, doi studenți- unul de la fiecare universitate arădeană- este lăudabilă în contextul în care societatea românească are nevoie de tineri care să se implice în activitatea politică iar deschiderea spre politica europeană este o oportunitate care nu trebuie ratată. În calitate de rector, îi încurajez pe studenții noștri să aplice pentru această stagiatură, să demonstreze că mediul universitar arădean are tineri valoroși ce pot face față provocărilor politicii europene ”, a declarat rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.

