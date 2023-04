Ramona Lile: „UAV partener într-un proiect de peste 200.000 euro câștigat din fonduri SEE și Norvegiene”

Parteneriatul format din U.A.T. Județul Arad, U.A.T. Comuna Buteni, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, U.A.T. Comuna Tomești și Høgskolen i Østfold din Norvegia, preocupat de temele de interes ale societății și adresarea de soluții în vederea rezolvării lor a aplicat și a câștigat un grant din fonduri SEE și Norvegiene, în programul Energie, apelul Energii regenerabile și eficiență energetică. Proiectul pentru care s-a câștigat grantul: „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni”/„Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between professionals from Arad County and Norwegian partners”, a fost lansat, în prezența reprezentanților partenerilor, în data de 04.04.2023 la UAV.

„Este un proiect important pentru universitatea noastră contribuind la atingerea unuia dintre obiectivele noastre, acela de obținere a statutului de universitate green. Implementarea lui la nivelul universității, precum și la nivelul localităților implicate în proiect va crea premisele obținerii unui climat sănătos pentru comunitățile locale, pentru a demonstra decarbonizarea în mediul rural și la nivel de județ, pentru dezvoltarea unui management sustenabil și formarea unor specialiști care să permită atragerea fondurilor europene pentru sustenabilitate și energie verde”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

Cu o valoare de 235.138 de euro (din care valoarea finanțării nerambursabile este de 199.867 de euro, restul reprezentând cofinanțarea partenerilor), proiectul își propune organizarea unor cursuri privind eficiența energetică pentru personalul decizional din cadrul organizațiilor partenere, dar și a personalului administrativ și tehnic, pregătirea unui plan model de acțiune pentru climă și energie durabilă (PACED) la nivel de județ, comune și universitate, care să se constituie ca un exemplu cadru pentru alte județe, comune și universități, realizarea de stagii de scurtă durată pentru schimburi de experiențe între partenerii români și parteneri norvegieni, asistență tehnică de management energetic la nivelul Consiliului Județean și al Universității, organizarea de workshop-uri cu lecții de bune și rele practici în decarbonizarea localităților rurale și a campusurilor universitare.

Pe lângă personalul din cadrul organizațiilor partenere, grupul țintă este format și din cetățeni din localitățile rurale Buteni și Tomești, publicul larg din județul Arad, studenți, auditori și manageri energetici, societăți prestatoare de servicii energetice și ESCO-uri.

Prin implementarea acestui proiect județul Arad va deveni primul județ care va avea activ un plan de decarbonizare în mediul rural, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad își va consolida demersurile în vederea atingerii obiectivului de „universitate green, comuna Buteni va mai face un pas spre a fi primul UAT rural activ energetic și cu ținta de carbon neutral până în 2035, devenind comună lighthouse pentru alte localități rurale, iar comuna Tomești, devine primul replicator în calitate de follower pentru acțiunile implementate în Buteni.

Comentarii

comentarii