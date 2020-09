Rareş Bogdan, vicepreşedintele PNL, adaptat situaţiei locale la Timişoara: ”Trebuie o formulă prin care traseismul politic să fie eradicat”

Deşi declarat pe faţă duşman al traseismului politic, vicepreşedintele PNL la nivel Naţional, Rareş Bogdan, a fost extrem de maleabil când a fost să dezbată situaţia primarilor preluaţi de liberali în Timiş, de la alte formaţiuni politice. Cu un discurs parcă croit special după ce i-a spus primarul Timişoarei, Nicolae Robu, în care au fost repetate, parcă obsesiv, temele permanent repetate de liderul PNL Timiş, reprezentantul conducerii naţionale a sosit în judeţ, cumva parcă pentru a-i pune la aceiaşi masă pe Robu şi pe Alin Nica.

Bogdan a sosit în aceste zile în Timiş, ca parte a unei campanii de promovare a candidaţilor partidului pentru alegerile locale. El a vorbit mai mult decât laudativ despre actualul primar al Timişoarei, i-a „ridicat mingi la fileu”, a lăudat exact aceleaşi subiecte anunţate de Robu ca succes a administraţiei sale, vorbind despre fondurile europene… câştigate de administraţia liberală, pentru transformarea zonei centrale în una pietonală, respectiv despre numeroasele pasaje făcute în această perioadă. Pentru a descoperi toate acestea, dar şi, după cum spune el, cât de iubit e

primarul în Timişoara a avut nevoie de trei cafele, băute la trei terase diferite, şi o plimbare prin această zonă pietonală.

„Am băut trei cafele la trei terase cu primarul. M-a bucurat că plimbându-mă, am văzut multă simpatie, bucurie, am văzut o undă verde (n.r semaforizare auto) care funcţionează, un spaţiu pietonal extins, am văzut multă bucurie şi simpatie când cetăţenii au văzut primarul. Am remarcat fondurile europene am văzut cum s-au făcut străzile şi pasajele din Timişoara. Acest oraş ar trebui să devină exemplu pentru alţi primari, să vină cei din sud să ia exemplu de la Timişoara. Sunt sigur că Robu va avea un al treilea mandat”, a declarat Rareş Bogdan, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă.

Traseiştii din Timiş, mai puţin „răi”

Un subiect aspru citicat de Rareş Bogdan în ultima săptămână, cea a traseiştilor politici, care schimbă partidele ca ciorapii, nu pdutea lipsi din declaraţiile acestuia. Dar, la Timişoara, subiectul a fost destul de „maleabil” abordat, el nu a mai fost aşa de vehement, chiar a încercat să găsească şi scuze primarilor care au devenit liberali chiar înainte de alegeri, după ce ani de zile au fost de stânga. El a încercat să abordeze problema din Timiş, spunând că nu cunoaşte cazuri concrete, ci doar că sunt „trei – patru – cinci” primari veniţi de la alte partide, dar că asta e, chiar şi USR face asemenea lucruri.

„Nu ştiu situaţii particulare. Sunt trei – patru – cinci primari veniţi de la alte partide. Mergând în vizită în judeţ, am purtat discuii cu unul dintre aceşti primari, el a avut bunic, părinte liberal, a fost şi el primar PDL. Dar a fost un şantaj permanent pe fonduri de la consiliul judeţean şi de la guvern. Eu nu îmi voi schimba discursul. Consider că trebuie să găsim o formulă, împreună cu societatea civilă, ca să găsim formula prin care să oprim acest fenomen. Mandatul imperativ e imposibil de introdus, trebuie o formulă prin care traseismul politic să fie eradicat. Am văzut că până şi cei de la USR au apelat la acest mijloc, şi la Timiş au preluat 18 primari. Nu aplaud aceste gesturi, nici chiar la acel om întors la PNL. Au fost o serie de primari care au fost şantajaţi şi acum ei revin”, a spus Bogdan.

Vicepreşedintele PNL recunoaşte tensiunile din filiala Timiş

Până acum, liderii PNL locali au reuşit destul de bine să camufleze de ochii opiniei publice nivelul tensiunilor din filială. De ştut ştie toată lumea despre „frecuşurile” dintre tabere, iar vizita lui Rareş Bogdan a părut ca având unul dintre scopuri chiar apalnarea acestora. El a recunscut că tensiuni există, dar aşa ceva ar fi normal, ca în orice familie mare, cum este filiala liberalilor din Timiş

„Am aflat de mici tensiuni, dar filiala PNL are foarte mulţi membri, filiala Timiş are foarte mulţi membri, filiala e mare. Ştiu de retragerea lui Alin Nica de pe listă, a fost chestiune de moment am înţeles, a fost o retragere din cauza unei persoane existente pe listă. El e cunoscut şi la Bruxelles, sper că vor trece peste animozităţi şi vor face echipă bună. Şi într-o familie, oricât iubeşti soţia, părinţii, fratele, apar tensiuni. Nu înseamnă că vor rămâne supăraţi. Aceste tensiuni cred că vor fi depăşite. Nu înţeleg cum nişte persoane de dreapta, aşa cum sunt cunoscuţi votanţii din Timiş, pot să voteze anumite persoane la consiliul judeţean, care au problemele de management care sunt cunoscute. Sper să se termine cu acest ghinion care l-a avut la nivel de Timiş”.

Robu, atent la răspuns, a încercat să sugereze că el nu ar fi avut absolut nicio legătură cu plasarea pe un loc pe lista de candidaţi la consiliul judeţean, chiar pe un loc eligibil, a unui candidat care a avut probleme grave cu legea. Respectivul loc era al primarilor liberali din judeţ, spune şeful PNL Timiş.

„Această persoană este pe un loc eligibil, conform regulilor acest post revine consiliului primarilor. Jumătate din poziţiile eligibile sunt desemnate de primari. Nu este nicio problemă cu Alin Nica, vom face o echipă bună şi cu el”, a declarat Nicolae Robu.

În ceea ce îl priveşte pe Alin Nica, cel desemnat candidat al PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, el a fost din nou diplomat. După cum se ştie, el a renunţat la poziţia 1 de pe lista consilierilor judeţeni, zvonurile vorbesc despre faptul că nu a fost de acord cu modul de alcătuire al acelei liste, că nu a dorit să-şi asocieze numele cu anumite persoane, chiar dacă primarul actual din Dudeştii Noi susţine că nu e aşa.

„Aţi luat totul ca pe o chestie capitală. Dorinţa mea a fost să las şansa şi altor colegi să se afirme. Ţinta mea e preşidenţia CJT, aceea este lupta către care îmi îndrept toate energiile. Atât timp cât candidaţiide pe listă au un cazier curat, şi eu nu ştiu să fie altcumva, nu văd care ar fi problema”, a subliniat Alin Nica.

Comentarii

comentarii