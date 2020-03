Răspândirea Covid-19 în România. Județele cu cele mai multe cazuri și cu cele mai multe decese

România va intra în scenariul 4 cel mai probabil săptămâna care va urma. Numai în ultimele 3 zile au fost raportate peste 500 de cazuri de Covid-19. Apogeul a fost atins vineri, atunci când autoritățile au raportat 250 de cazuri de îmbolnăvire.

România a intrat în săptămâna a cincea de la depistarea primul caz de coronavirus. De atunci și până în prezent au fost raportate peste 1.400 de îmbolnăviri. Dintre acestea, aproximativ 10% din cazuri au fost declarate vindecate.

Cele mai multe cazuri de COVID-19 sunt în București, urmat de județele Suceava, Vrancea și Hunedoara. La polul opus se află Satu Mare, Botoșani și Gorj – cu câte 3 cazuri, urmate de Călărași, Olt, Prahova, Brăila, Vâlcea și Mehedinți cu câte 2 cazuri. În județele Alba, Sălaj și Giurgiu s-a raportat, până în acest moment, câte un caz.

Cea mai tânără persoană diagnosticată cu noul coronavirus nu are nici măcar un an, iar cea mai în vârstă persoană are 94 de ani. Vârsta medie a românilor bolnavi este 46 de ani. Majoritatea persoanelor diagnosticate cu noul virus gripal sunt femei.

Acum o săptămână s-a înregistrat și primul deces la noi în țară. În prima zi s-au raportat 3 cazuri. Ieri a fost ziua cu cele mai multe decese raportate, urmată de ziua de miercuri, atunci când printre persoanele care au murit din cauza noului coronavirus s-a numărat și un bărbat din Timișoara, în vârstă de 49 de ani care nu a fost internat, deși s-a prezentat încă de săptămâna trecută la spital. I s-a pus diagnosticul de pneumonie acută și a fost trimis acasă, fără să i se facă test pentru depistarea Covid-19.

Cele mai multe victime ale noului coronavirus sunt din Suceava. Ele au murit în Spitalul Județean din Suceava, acolo unde Ministerul Sănătății a făcut o anchetă și a constatat o serie de nereguli.

Cele mai multe persoane care au murit din cauza virusului SARS-CoV-2 sunt bărbați, cu vârsta medie de 67 de ani. Cea mai tânără victimă are 43 de ani, iar cea mai în vârsta 81 de ani.

Conform datelor raportate de autorități, peste 70% din persoanele decedate aveau alte boli asociate. Diabetul și afecțiunie cardiace sunt cele mai frecvente.

Situația cazurilor pe județe:

București – 120 de cazuri – 3 decese

Suceava – 94 de cazuri – 9 decese

Vâlcea – 42 de cazuri – 0 decese

Arad – 33 de cazuri – 6 decese

Timiș – 20 de cazuri – 2 decese

Satu Mare, Botoșani, Gorj – 3 cazuri

Călărași, Olt, Prahova, Brăila, Vâlcea, Mehedinți – 2 cazuri

Alba, Sălaj, Giugiu – 1 caz

sursa: covid19.geo-spatial.org

Vârsta persoanelor diagnosticate:

Între 0 și 18 ani – 3%

Între 19 și 50 de ani – 57%

Între 51 și 69 de ani – 29%

Peste 70 de ani – 6%

În curs de colectare – 5%

sursa: Grupul de Comunicare Strategică

Victimele Covid-19 în România

Suceava – 26.5%

Arad – 17.6%

București – 8.8%

Timiș: 8.8%

Neamț – 8.8%

Hunedoara – 5.9%

Craiova – 2.9%

Ialomita – 2.9%

Cluj – 2.9%

Dambiovita – 2.9%

Iasi – 2.9%

Bacau – 2.9%

Constanța – 2.9%

sursa: Grupul de Comunicare Strategică

Sursa: digi24.ro

