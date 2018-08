Răspuns la atacurile nefondate la adresa Muzeului de Artă Timișoara și a directorului acestuia

Directorul Muzeului de Artă Timișoara, prof.univ.dr. Victor Neumann, a făcut publice o serie de lămuriri referitoare la investiția Proiect RES (TM) ART I/2018 aprobată prin Hotărârea CJT nr.30/12.02.2017, Anexa 11, în valoare de 492.000 lei.

”Fără a înștiința conducerea, încălcând ierarhia funcțională și cu intenția vădită de a mă denigra, un angajat al Muzeului de Artă Timișoara a transmis informații eronate privitoare la activitatea instituției în discuție. Fiind vorba despre o activitate administrativă a Muzeului de Artă Timișoara nu e nici un motiv să fie distribuite mesaje privitoare la aceasta pe diverse rețele de socializare sau rețele interne ale unor terțe instituții. În condițiile date, mă văd nevoit să răspund la cele exprimate de angajatul Muzeului de Artă Timișoara (cadru didactic al UVT) după cum urmează:

Încă din anul 2013, când am preluat conducerea Muzeului de Artă Timișoara, am militat pentru dezvoltarea – din toate punctele de vedere – a instituției, acesta fiind principalul obiectiv al programului managerial pe baza căruia am câștigat concursul pentru ocuparea postului de director al muzeului. Clasarea patrimoniului muzeal si acreditarea laboratorului de restaurare al Muzeului reprezintă două condiții esențiale pentru existența unei asemenea instituții. După obținerea acreditării laboratorului, dotarea lui la standarde moderne, de ultimă generație în domeniu, reprezintă următorul pas firesc în dezvoltarea instituțională. Însă, așa cum am făcut în toate activitățile pe care le-am întreprins în calitate de director al instituției, înțeleg să realizez această investiție cu responsabilitatea pe care o reclamă poziția de director al instituției. Atunci când am semnat propunerea de buget care a inclus și această investiție am avut în vedere probabilitatea ocupării, în perioada imediat următoare, a postului vacant de inspector de specialitate achiziții publice. Postul a fost scos la concurs, dar nu s-a prezentat nici o persoană, existența unei persoane sau a unui compartiment intern specializat în achiziții în cadrul instituțiilor publice fiind o condiție expresă a legii.

De bună credință fiind, am trimis o adresă către Consiliul Județean Timiș vizând această investiţie, aducând la cunoştinţă imposibilitatea funcţională de a realiza investiţia şi, mai ales, intenţia de a nu bloca banii. Presupunând că am fi reușit să realizăm din punct de vedere procedural și administrativ o investiție de asemenea amploare, doresc să precizez că în momentul de față nu este foarte clar cine e beneficiarul acesteia, planul multianual de restaurare fiind inexistent, neaprobat de consiliul științific și de consiliul de administrație.

La fel de important de reținut este și faptul că înainte de a avea un plan multianual de restaurare este absolut necesar să cunoaștem patrimoniul cultural mobil aflat în proprietatea instituției, motiv pentru care prioritară este încheierea operațiunii de inventariere generală și valorificare a inventarierii generale a patrimoniului, operațiune începută în urmă cu 3 ani și nefinalizată până în prezent. Atunci când a fost solicitat bugetul pentru investiție aveam în vedere ca până la alocarea lui să fie finalizată operațiunea de inventariere generală de către angajații muzeului. Una dintre persoanele care a împiedicat înfăptuirea inventarierii – prin refuzul repetat de a face parte din comisia de inventariere – a fost tocmai angajatul care a distribuit informațiile care induc în eroare opinia publică. Totodată, vreau sa precizez faptul că în Muzeul de Artă Timișoara există un singur restaurator acreditat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar postul de conservator al colecției de artă plastică este în prezent neocupat.

Este regretabilă această inducere în eroare realizată de către angajaţi ai muzeului și doresc să asigur opinia publică de faptul că obiectivul meu ca director al instituției rămâne dezvoltarea instituțională, însă doar în condiții de legalitate și responsabilitate a cheltuirii banului public”, spune prof.univ.dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timişoara.

Comentarii

comentarii