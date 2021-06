Raul Ambruș candidează pentru președinția PNL Timișoara: „Îmi doresc o competiție deschisă, corectă și democratică”

Organizația PNL Timișoara își va alege, în 3 iulie, noua conducere. Pentru funcția de președinte al organizației și-a anunțat candidatura Raul Ambruș, consilier local și președintele organizației de tineret PNL Timișoara. „Această decizie nu a fost luată sub impulsul momentului, cunosc foarte bine importanța acestei funcții și responsabilitățile celui care o deține, dar cel mai important, îi cunosc pe membrii acestei organizații, știu că împreună putem face o organizație puternică si le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au arătat până acum. Ei au fost cei care m-au susținut și m-au încurajat să accept această provocare și tot ei sunt cei care doresc schimbarea de paradigmă a organizației PNL Timișoara. Candidez pentru ei și alături de ei! Echipa mea este PNL Timișoara și fiecare gest de susținere al membrilor ei mă onorează. Rezultatul alegerilor interne din 3 iulie va reprezenta nu doar alegerea președintelui PNL Timișoara, dar și un traseu matur, deschis și ambițios al unei întregi organizații. Îmi doresc o competiție deschisă, corectă și democratică, în care programul de candidatură al președintelui PNL Timișoara să devină unul dintre pilonii de bază ai dezvoltării organizației PNL Timișoara în viitor. Doar prin asumarea și competența liderilor, prin performanța echipei se poate impune o creștere sănătoasă a organizației și obține încrederea cetățenilor. În acest moment, PNL Timișoara are nevoie, pe de o parte, de un președinte decis, care să fie asimilat de baza partidului, care să-i cunoască structura și modul de organizare, care să își asume responsabilitatea în acest moment de cumpănă, iar pe de altă parte, să vină cu un suflu nou, să îmbine energia, entuziasmul și experiența membrilor pentru a aduce plus valoare acestei organizații. Ar însemna să fiu lipsit de modestie să îmi expun experiența politică, dar în același timp, să nu fac acest lucru, ar fi lipsit de înțelepciune, având în vedere importanța și responsabilitatea funcției pentru care candidez. Așadar, am 30 de ani, sunt membru PNL de 12 ani, conduc o societate privată, iar ca profesie sunt inginer, absolvent al Universității Politehnica Timișoara, în prezent doctorand, în ultimul an. La vârsta de 18 ani am fost ales președinte al organizației de tineret PNL Lugoj, din 2017 sunt președintele organizației de tineret PNL Timișoara, iar din septembrie 2020, prin votul timișorenilor, sunt consilier local din partea PNL Timișoara. Am crescut în mijlocul acestui partid, m-am format și trăiesc urmând valorile liberale, am trecut prin toate etapele evoluției și maturității politice, iar acum a sosit momentul să arăt că organizația PNL Timișoara este pregătită să accepte o schimbare și să construim împreună, o comunitate liberală autentică și puternică!”, a anunțat Raul Ambruș.

