Razie la un concert al manelistului Tzancă Uraganu, în restaurantul Aurora din Timișoara – video

Concertul sustinut de Tzanca Uraganu in restaurantul Aurora din Timisoara, asteptat cu sufletul la gura de fanii manelistul, a fost intrerupt brusc, aproape jumatate de ora, de catre politistii de la Investigatii Criminale si Criminalitate Economica, care au descins in local, putin dupa miezul-noptii, pentru a se face un control amanuntit la bar, angajati, public si chiar echipa vedetei din Ploiesti.

Actiunea s-a desfasurat in noaptea de vine spre sambata, la ora 00,20, iar prezenta organelor de ordine in local i-a revoltat la maxim pe petrecareti.

„Uitati de ce nu se fac evenimente in Timisoara, Capitala Culturala a Culturii, pentru ca e ora 12,20 si avem foarte multi invitati, neasteptati. Avem musafiri care ne opresc muzica si nu lasa lumea sa se distreze. Intrati pe live-uri, distruibuiti, sa vada lumea de ce nu se fac evenimente in Timisoara”, a transmis pe Facebook unul dintre tinerii suparati de aparitia mascatilor.

“Evenimentul organizat de Share Events avandu-l ca invitat pe Tzanca Uraganu s-a desfasurat in conformitate cu toate regulile privind fiscalitatea si contractele de colaborare. Evenimentul a fost intrerupt o jumatate de ora, dar a continuat pana dimineata. Nu s-a dat nici o amenda, asa cum se vehiculeaza in presa, totul a fost organizat respectand legea. Va multumim pentru participare”, au transmis, ieri, reprezentantii restaurantului Aurora.

Iata comunicatul de presa al IPJ Timis:

„In intervalul 09.02.2024, ora 19 – 10.02.2024, ora 03, a fost organizata o actiune pentru verificarea legalitatii functionarii mai multor agenti economici ce au ca obiect de activitate alimentatie publica (localuri, baruri, cluburi), de catre politistii Municipiului Timisoara, Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciului de Investigatii Criminale si Seviciului pentru Actiuni Speciale Timis.

Pentru verificari complexe au fost angrenati in activitati si specialisti din cadrul ANPC, ITM, DSVSA si ISU Banat.

In cadrul actiunii, au fost verificate 7 societati comerciale, din municipiul Timisoara, politistii aplicand 20 de sanctiuni conform Legii nr. 61/1991, in valoare totala de 20.000 de lei si 3 sanctiuni, in valoare totala de 12.000 de lei pentru incalcarea prevederilor OUG nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza case de marcat electronice fiscale.

De asemenea, au fost aplicate de catre reprezentantii din cadrul ITM Timis 5 sanctiuni, in valoare totala de 100.000 de lei pentru prestarea de activitati fara a detine contracte de munca inregistrate, conform Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Totodata, reprezentantii DSVSA au aplicat o sanctiune in valoare de 10.000 de lei, conform HG nr. 984/2005 pentru nerespectarea normelor de igiena.

La un agent economic au fost constatate mai multe deficiente, respectiv spatiul neigienizat, materie prima cu schimbare termica, fapt pentru care s-a aplicat o sanctiune, in valoare de 5.000 de lei, conform OG nr. 21/1992.

De asemenea, au fost confiscate sume de bani in valoare totala de 5.018 lei, iar reprezentantii ANPC, ITM, DSVSA si ISU Banat au dispus masuri de remediere a deficientelor constatate.

Pe linie rutiera, politistii au controlat 126 de vehicule, au efectuat 51 de testari cu aparatul etilotest si 6 cu aparatul drugtest, nefiind constatate incalcari ale legislatiei rutiere.

Astfel de activitati preventiv-reactive vor continua si in perioada urmatoare, pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica.”



Sursa: impactpress.ro

