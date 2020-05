Răzvan Marin a stat blocat 18 ore în Vama Nădlac

Fotbalistul lui Ajax Amsterdam s-a întors în țară, profitând de faptul că în Olanda campionatul a fost anulat. Răzvan Marin a venit de la Amsterdam cu mașina împreună cu familia și cu un fin.

După un drum fără peripeții până la granița Ungariei cu România, pentru Răzvan, pentru ceilalți din mașină, dar și pentru celelalte câteva mii de oameni care au încercat să intre în țară, au început problemele.

Au fost adevărate revolte în zonă, oamenii fiind cu nervii la pământ după ce au avut de așteptat aproape 20 de ore ca să treacă vama.

Răzvan Marin a postat pe o rețea de socializare ceea ce a trăit:

„Să tot vrei să vii acasă. După aceea ne întrebăm de ce pleacă lumea în străinătate? Încă puţin şi se fac 18 ore de când ne chinuim să facem acei 5-6 kilometri pentru a intra în România“, a fost prima postare a internaționalului român.

După ce a reușit să intre în țară, Marin a oferit o declarație celor de la gsp.ro:

„Am reuşit să intrăm. Suntem împreună. Cam 18-20 de ore am stat. Suntem bine. A durat mult pentru că erau procedurile de verificare din cauza acestui coronavirus. Ne-au verificat, am completat o declaraţie. Nu mai contează acum. Asta a fost să fie. (…) Am făcut 16 ore de la Amsterdam până la Nădlac şi am stat 21 de ore, de la 8 dimineaţa până următoarea zi la 5 dimineaţa. Nu mai am ce să spun. Am trecut prin toate stările. Ca mine au fost mulţi alţi oameni. Concluzia? Asta e. Se poate întâmpla”, a spus Răzvan Marin.

