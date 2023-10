Reabilitarea Pieței Traian va costa peste 28 de milioane de euro, fără TVA

A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru Regenerarea Urbană a Pieței Traian și a 15 străzi adiacente a finalizat proiectul. Intenția primăriei este ca prin acest proiect să schimbe la față întreg cartierul.

„Cred cu tărie în potențialul cartierelor noastre istorice. Am finalizat prima etapă, printr-un proces deschis și transparent în care i-am implicat pe cei care locuiesc sau lucrează în zonă. Am integrat recomandări primite de la cetățeni în actuala versiune a documentației. De exemplu, am crescut numărul de locuri de parcare, menținând totuși atenția pe pietoni, iar în Piața Romanilor am introdus două puncte de debarcare, unul pentru mașini și unul pentru autobuzele școlare și autocarele care vin la Catedrala Millenium”, a spus primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Primăria Municipiului Timișoara a pus accent pe dezvoltarea de spații pentru oameni, accesibile pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta și cu acces pentru riverani. O parte din cartier va trece printr-un proces de pietonalizare, similar cu cel din cartierul Cetate (zona Piața Unirii și străzile din jur). Traficul de tranzit dinspre centru va fi deviat pe str. Zlatna și cel dinspre Badea Cârțan pe str. Piața Petru Rareș – Ecaterina Teodoroiu.

„Transformăm întreaga zonă într-un al doilea centru istoric al Timișoarei și punem în valoare atât patrimoniul arhitectural superb, cât și potențialul cultural, turistic, comercial al zonei. Sunt câteva schimbări pe care noua amenajare le aduce. Înverzim Piața Traian și străzile din jur cu 355 de arbori și amenajăm spații unde locuitorii să se întâlnească, să socializeze, să se relaxeze. Avem incluse parcuri, locuri de joacă, o piață de cartier modernă și facem posibil accesul tuturor în siguranță. E un proiect fanion pentru Timișoara, care pune omul în centrul amenajării spațiului”, a adăugat primarul Dominic Fritz.

Piața Traian și Piața Romanilor (lângă Catedrala Millenium) devin parțial pietonale. În Piața Traian, pe două laturi se eliberează carosabilul pentru a completa spațiul pentru arbori și terase, iar în Piața Romanilor, una din străzile laterale catedralei va avea acces controlat. În locul carosabilului va fi realizată o zonă de sport pentru elevii de la Liceul Shakespeare. Vor fi restricționate pentru trafic auto și o parte din străzile Academician Corneliu Miklosi, I.L. Caragiale și Episcop Joseph Lonovici. În câteva puncte cheie, vor fi montați bolarzi automați și accesul va fi oferit riveranilor și celor care își desfășoară activitatea comercială, confesională sau de altă natură în clădirile adiacente.

Proiectul prevede amenajarea a 3 parcuri, 2 locuri de joacă și o piață de cartier, dotată cu mobilier urban modern, pentru cei care își vor vinde acolo produsele. Scuarul verde din Piața Corneliu Micloși va fi întregit într-un parc cu spații de relaxare și socializare, iar zona din fața Sinagogii din Fabric va fi transformată în piațetă. Amenajarea urbană va fi făcută astfel încât să fie încurajată traversarea străzii între cele două puncte.

Piața Petru Rareș devine spațiu pentru copii și familii în plimbare și relaxare. Aici se vor planta 23 de arbori, va fi creat un loc de joacă și o mini-piață cu condiții de comercializare moderne. Al treilea spațiu nou este piațeta din spatele Bisericii Ortodoxe Sârbe, care se va continua pe strada Costache Negruzzi și va completa spațiile verzi existente cu un parc lung.

Zonele incluse în investiție sunt Bd. 3 August 1919 (parțial), Piața Academician Corneliu Miclosi, str. Ion Luca Caragiale, str. Doctor Gheorghe Marinescu, str. Episcop Joseph Nischbach, str. Episcop Joseph Lonovici, Piața Romanilor, Piața Traian, str. Dacilor, str. Ștefan cel Mare, str. Anton Pann, str. Titel Petrescu, str. Costache Negruzzi (parțial), str. Petre Ispirescu, str. Ecaterina Teodoroiu (parțial), str. Zăvoi, Piața Petru Rareș.

Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local. Următoarea etapă este elaborarea proiectului tehnic și a documentației pentru obținerea autorizației de construire. Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic sunt realizate de asocierea Planwerk și Prodeco. Valoarea totală estimată a investiției este de 138.955.225 lei (fără TVA).

