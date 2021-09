Reacții ale ultimilor doi primari ai Timișoarei după retragerea miniştrilor USR PLUS din Guvernul Cîţu

Reacții ale ultimilor doi primari ai Timișoarei după retragerea miniştrilor USR PLUS...

Dominic Fritz, actualul primar al Timișoarei, și Nicolae Robu, fostul edil, au avur reacții după ce Dan Barna a anunţat, luni seară, retragerea miniştrilor USR PLUS din Guvernul Cîţu.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz care este şi preşedinte al USR PLUS Timiş, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, după anunţarea demisiilor miniştrilor partidului, el afirmând că acum PNL are de ales între PSD şi USR PLUS şi că liberalii aveau o şansă istorică să modernizeze România.

”USR PLUS a acceptat să formeze majoritatea cu PNL şi UDMR şi să-l susţină pe Florin Câţu în anumite condiţii: reformarea statului, eliminarea moştenirii lui Liviu Dragnea din justiţie, a pensiilor speciale, a practicilor clientelare din politică. Aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite azi, după semnalul clar că nu există voinţă politică pentru aceste reforme, transmis prin demiterea lui Stelian Ion şi aprobarea unui PNDL care serveşte, în forma propusă, doar baronilor locali”, a scris Fritz.

Edilul a adăugat că USR PLUS nu acceaptă politica pumnului în masă.

”Coaliţia liberală avea o şansă istorică să modernizeze România prin PNRR, încă o mai are dacă principalul nostru partener, PNL, înţelege că USRPLUS nu va accepta, iniciodată, să facă politică aşa cum se făcea în trecut, cu pumnul în masă, fără respectarea cuvântului dat şi cu blocarea unor proiecte esenţiale pentru societate”, a scris Fritz.

În final, Dominic Fritz a subliniat că PNL are de ales între PSD şi USR PLUS.

”Acum PNL are de ales între PSD şi USRPLUS. Este un moment al adevărului”, a scris Fritz.

Fostul primar al municipiului Timişoara, liberalul Nicolae Robu, a reacţionat și el, luni seară, după retragerea miniştrilor USR PLUS din Guvern: ”Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei, Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei…”.

Fostul primar al municipiului Timişoara, liberalul Nicolae Robu, a reacţionat, luni seară, după retragerea miniştrilor USR PLUS din Guvern: ”România, ale cui păcate le ai de ispăşit, de ai ajuns atât de rău?!”.

”Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,

Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei…”

Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,

Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni”, a scris Robu pe Facebook.

Comentarii

comentarii