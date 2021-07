Reacții după publicarea raportului de monitorizare al TM2023. De la urări și regrete, la atacuri la adresa lui Fritz și a „talibanilor din bula «USRPLUS RULES»”

Miercuri, 28 iulie, Comisia Europene a publicat al doilea raport de monitorizare al proiectului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, realizat în urma întâlnirii virtuale dintre experții europeni, pe de o parte, și reprezentanții Primăriei Timișoara, Consiliului Județean Timiș și Ministerului Culturii, pe de altă parte. Raportul în sine a adus destule critici, iar cel mai prost pare să fie ieșit primăria. Ca urmare a publicării raportului, nu au întârziat să apară nici reacții în spațiul public din partea unor părți implicate, într-un fel sau altul, în proiect.

Secretarul de stat Demeter Andras a fost, între aprilie și iulie, responsabilul Ministerului Culturii în privința TM2023. Într-o postare pe rețelele de socializare, fostul director al Teatrului Maghiar Timișoara nu comentează direct rezultatele și recomandările cuprinse în proiect, ci doar menționează care a fost contribuția sa și urează succes celor responsabili. În plus, acesta își manifestă regretul că nu a putut fi implicat pentru o perioadă mai lungă în proiect.

„Quod erat demonstrandum: în perioada 1 aprilie – 6 iulie 2021, am avut misiunea de a identifica soluţii pentru operaţionalizarea proiectului TM CEaC 2023. Două reuniuni tehnice cu expertii comisiei europene (22 aprilie şi 16 iunie) au precedat sesiunea de monitorizare online din 23 iunie, care aveau scopul de a evalua progresele de la precedenta monitorizare (2019) si ţintele până la următoarea astfel de reuniune. În pregătirea acestor dezbateri am iniţiat/participat la nenumărate reuniuni la Timişoara şi la Bucureşti, fizic şi online, atât cu reprezentanţii autorităţilor (locale/centrale) şi echipa de consultanţi cât şi cu diverşi actori cheie din cadrul proiectului. Fiind de decenii bun cunoscător al Timişoarei şi a regiunii, a legislaţiei incidente şi a procedurilor de legiferare dar şi al proiectului TM CEaC 202(1)3 – în calitate de participant activ la elaborarea şi prezentarea formei sale iniţiale – am elaborat şi fundamentat propuneri despre ale căror şanse reale sunt ferm convins. Ele se găsesc încorporate succint în raportul de monitorizare al proiectului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, întocmit de către Comitetul de experți ai Uniunii Europene, publicat ieri, 28.07.2021, care poate fi citit aici: https://ec.europa.eu/…/Timisoara-2nd-monitoring-report.

Din păcate revocarea intempestivă a misiunii primite a intervenit cu doar câteva zile înainte de a fi participat la punerea în practică a primului pas din componenta de colaborare între Timişoara şi celelalte două Capitale Culturale ale anului 2023: Elefsina (Grecia) si Veszprém (Ungaria): întâlnirea inițiată de mine, la Timişoara, între primar, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi comisarul guvernamental pentru Veszprém (Ungaria).

Acum, la ora bilanţului, mulţumind pentru oportunitatea avută, urez tuturor cu responsabiţităţi legate de proiect, să reuşească să ducă mai departe cele începute, pornind chiar de la implementarea recomandărilor formulate în raport, pentru ca acest important obiectiv al programului de guvernare să beneficieze de tot ceea este nevoie pentru a arăta tot ce avem de oferit Europei prin Timişoara – CEaC în 2023!”, scrie secretarul de stat.

Pe de altă parte, rectorul Universității de Vest Timișoara, deputatul liberal Marilen Pirtea, condamnă, în baza raportului, prestația Primăriei Timișoara în privința proiectului. Tot într-o postare pe rețelele de socializare, legându-se de recomandarea Comisiei Europene de a fi lăsată deoparte „politica de partid”, Pirtea vorbește despre „talibanismul bulei politice «USRPLUS RULES»” în care s-ar fi izolat Dominic Fritz. În contrast, acesta spune că universitatea al cărei rector este a avut, în limita resurselor disponibile, evenimente mult potrivite, având în echilibru potențialul local și valoarea scenei internaționale, așa cum recomandă experții. Iată punctul de vedere al liberalului:

„USRPLUS RULES – talibanizarea politică a administrației umbrește șansele de succes pentru TM2023.

«Experiența arată că politica de partid dăunează sever perspectivelor unei capitale culturale și incumbă riscul intrinsec de a-l pune in pericol».

O afirmație tranșantă, corectă, gravă și semnificativă pentru cei care conduc administrația Timișoarei, viitoare Capitală Europeană a Culturii 2023. Este un extras din Raportul de monitorizare rezultat în urma întâlnirii anuale cu părțile implicate în Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, întâlnire desfășurată online în 23 iunie. În cadrul acelei întâlniri, reprezentanții Primăriei Timișoara, ai Consiliului Județean Timiș, ai Ministerului Culturii și ai Asociației TM2023 au analizat ultimele noutăți în implementarea dosarului de candidatură și au prezentat strategia pentru perioada următoare. Una care nu este deloc clară și coerentă, umbrind șansele de succes pentru TM2023, după cum arată raportul recent publicat.

Politica de tip fundamentalist, cu nuanțe de intoleranță, dusă de primarul Timișoarei, va produce doar deservicii pentru buna pregătire a calendarului Timișoara 2023, dacă va continua în același stil.

Practic, ceea ce face domnul Fritz de când este primar nu înseamnă nimic altceva decât să caute sprijin doar în propriul partid și în rândurile aplaudacilor proprii, pentru ca să încerce să propună proiecte culturale. Spun «să încerce să propună proiecte culturale» pentru că, până acum, nu a depășit etapa organizării interne, în care și-a adus oameni apropiați politic și a multiplicat structurile administrării proiectului Timișoara 2023: a creat trei structuri distincte, Centrul de Proiecte, care se ocupă de finanțările nerambursabile, Casa de Cultură, care are propriile acțiuni culturale, și, mai nou, Asociația de Promovare a Timișoarei, care ar urma să se ocupe de partea economică și de marketing a turismului, în mod special, dar și a culturii, în plan secund.

În loc să înțeleagă spiritul de înțelegere și comunicare multiculturală din Timișoara, să adune oamenii pe baza intereselor lor publice și talentelor lor, nu să-i dezbine, primarul Fritz s-a „supărat pe sat” și a renunțat să comunice cu grupurile politice și intelectuale ale Timișoarei, izolându-se în propria sa bulă politică, marca «USRPLUS RULES».

Noul raport dat publicității de către experții UE este devastator, indicând explicit că suntem amenințați de pericolul blocării proiectului TM2023 într-o mare a politicianismului închis în sine.

În acest timp, comunitatea Universității de Vest din Timișoara continuă să atragă în Timișoara invitați de renume în plan internațional, producții intelectuale și spectacole importante, să organizeze întâlniri speciale între publicul timișorean și personalitățile scenei culturale naționale, care motivează studenții, cadrele didactice și publicul larg, în general, să interacționeze în spațiile culturii vii. Timpul trece și imobilismul administrației ne-a adus în situația de a alege: fie ne implicăm pentru viitorul anului cultural european TM2023, fie asistăm pasivi și întristați la scufundarea administrației și a proiectului TM2023 într-un politicianism desuet.

E timpul ca executivul timișorean să se trezească și să renunțe cu curaj și asumare la tendințele de talibanism politic și la comportamentele de tip «USRPLUS RULES» pe care le manifestă tot mai vizibil. TM2023 este despre noi toți, în timp ce la Primăria Timișoara nu mai exista decât viață tribală de partid”.

