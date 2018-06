”Realitatea” primarului Nicolae Robu – Video

IATĂ CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN TIMIȘOARA ANULUI 2018, ÎNTR-O SEARĂ DE MIERCURI (6 IUNIE), ÎN JURUL OREI 23.00! Și-atunci, întrebarea: CÂT DE TICĂLOS TREBUIE SĂ FIE CINEVA, ca să poată crea unui asemenea oraș imaginea de “oraș sub teroarea grupurilor mafiote”! Același cineva care, cu câțiva ani în urmă, i-a creat o altă imagine la fel de nedreaptă, la fel de fără nicio legătură cu realitatea, aceea de “oraș sub teroarea clanurilor țigănești!” Realitatea Timișoarei este următoarea:1. cu mine ca Primar, pe străzile Timișoarei este securitate de invidiat de către orice oraș mare, nu numai din România, ci din lume, oricine putându-se plimba în liniște, la orice oră! Și este o plăcere -iar pt mine una din cele mai mari satisfacții- să vezi zilnic, de la terminarea programului de lucru -în Timișoara, se muncește, ȘOMAJUL ESTE ZERO, prosperitatea se obține PRIN MUNCĂ!-, până târziu în noapte, sute, de obicei chiar mii de oameni, majoritatea, evident, tineri, plimbându-se, stând pe bănci, pe iarbă, pe piatră, stând la terase, etc., etc., fără nicio grijă2. cu mine ca Primar, niciun clan n-a mai acaparat nimic, absolut nimic, dimpotrivă, am recuparat în instanță trei clădiri spitalicești pierdute pe vremea predecesorilor3. cu mine ca Primar, s-a terminat cu parangheliile care paralizau orașul4. cu mine ca Primar, s-a terminat cu construcția de clădiri cu turnulețeDeci, haideți în Timișoara, oameni buni, haideți în viitoarea capitală europeană a culturii, în cel mai dinamic oraș din România, în orașul cu cea mai mare creștere a turismului, în orașul desemnat “the best destination”, în orașul cu cel mai mare export după capitală, în cel mai puternic pol IT din România, în orașul laureat cu premiul de excelență pt urbanism, în orașul nominalizat pt premiere la Londra pt cea mai reușită reabilitare de centru istoric din Europa Centrală și de Est, în orașul…, etc., etc., ca simpli vizitatori, ca investitori, ca noi cetățeni! Vă veți lămuri de toate, la fața locului!Dați, vă rog, Share / Distribuie

