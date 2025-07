Realitatea Virtuală ca platformă pentru educație: prof. Regina Kaplan-Rakowski de la Universitatea de Nord din Texas în vizită la UPT

Universitatea Politehnica Timișoara a avut onoarea de a o găzdui, în perioada 7 – 15 iulie 2025, pe prof. Regina Kaplan-Rakowski, o recunoscută specialistă în domeniul tehnologiilor educaționale de la University of North Texas (UNT), SUA. Vizita acesteia a culminat cu susținerea unei prezentări, intitulată „Virtual Reality as a Platform for Emotional and Cognitive Engagement”, eveniment ce a reunit cadre didactice, cercetători și studenți interesați de viitorul educației digitale.

Organizat de Departamentul de ID/IFR și Educație digitală, în colaborare cu Centrul Multimedia al UPT, evenimentul a oferit o perspectivă mai aprofundată asupra modului în care realitatea virtuală (VR) poate transforma fundamental experiențele de învățare. În cadrul prezentării sale, prof. Kaplan-Rakowski a explorat potențialul platformelor VR de a spori implicarea cognitivă și emoțională a studenților, creând medii de învățare imersive și interactive.

„Realitatea virtuală nu este doar un instrument tehnologic, ci o nouă frontieră a pedagogiei. Prin crearea unor experiențe de învățare aparte și captivante, putem debloca un nivel de înțelegere și de retenție a cunoștințelor pe care metodele tradiționale îl pot atinge mai greu în era prezentă, în care tehnologia evoluează cu o viteză așa de mare”, a subliniat prof.em.dr.ing. Radu Vasiu, care a participat la prezentarea susținută de prof. Kaplan-Rakowski.

Expertiza adusă de prof. Kaplan-Rakowski acoperă un spectru larg de tehnologii instrucționale, incluzând realitatea virtuală, inteligența artificială generativă și gamificarea. În calitate de profesor în cadrul Departamentului de Tehnologii Educaționale de la College of Information, University of North Texas, aceasta este implicată activ în proiecte de cercetare de anvergură, care vizează utilizarea inteligenței artificiale, a realității virtuale și augmentate și a securității cibernetice pentru a inova procesul educațional.

„Sunt profund interesată de explorarea modului în care realitatea virtuală (VR) poate transforma fundamental experiențele de învățare. Cercetările mele analizează în profunzime modul în care realitatea virtuală (VR) poate revoluționa paradigmele tradiționale ale învățării, prin stimularea gândirii spațiale și a abilităților tehnice într-un mediu imersiv, în timp ce contribuie simultan la îmbunătățirea stării de bine a studenților prin reducerea anxietății asociate cu învățarea unei limbi străine de exemplu și promovarea unei învățări mai centrate pe experiență și autenticitate”, a declarat prof. Regina Kaplan-Rakowski.

Recunoașterea sa în comunitatea științifică este reflectată și de rolurile active pe care le deține. Prof. Kaplan-Rakowski este vicepreședinte al CALICO (Computer-Assisted Language Instruction Consortium) și editor asociat la publicații de specialitate cunoscute, precum Australian Journal of Applied Linguistics. Activitatea sa de cercetare s-a concretizat în peste 150 de lucrări publicate, incluzând cărți, capitole și articole în reviste sau la conferințe de profil.

Pe lângă prezentarea susținută, agenda vizitei a inclus discuții și activități de cercetare aplicată alături de echipele Departamentului de ID/IFR și Educație Digitală și Centrului Multimedia. În cadrul acestor sesiuni de lucru, doamna profesor a evaluat aplicațiile de Realitate Virtuală (VR) și Realitate Mixtă (MR) dezvoltate în cadrul UPT, apreciind în mod deosebit proiectele din portofoliul Spotlight Heritage Timișoara. Totodată, vizita a prilejuit o întâlnire cu conducerea Facultății de Științe ale Comunicării, pentru a discuta oportunitățile de continuare a colaborării dintre UNT și UPT. Parteneriatul dintre cele două universități transatlantice este unul solid, consolidat de-a lungul anilor prin diverse programe de stagii și mobilități comune.

