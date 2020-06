Recital de muzică, marți, cu Ansamblul de alămuri al Filarmonicii Banatul din Timișoara

Marți 16 iunie, la grădina de vară a Filarmonicii Banatul, va avea loc un nou recital de muzică, de la ora 20.00, cu Ansamblul de alămuri al Filarmonicii Banatul din Timișoara, eveniment ce se va desfășura cu respectarea regulilor de distanțare socială, iar spectatorii vor avea măști pe față.

Programul cuprinde următoarele lucrări:

Elton John – The lion king; Enrique Crespo – Ballade for two wings

Enrique Crespo – Foco da mulata; Carlos Antoni Jobim/Enrique Crespo – Desafinado; Dumitru Ionel – Dans românesc nr. 2;

Klaus Badel – Pirații din Caraibe; Rafael Hernandez – El Cumbanchero și Glen Miller – St. Louis & American Patrol.

