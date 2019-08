Recompensă de 50 de kilograme de miere de salcâm pentru prinderea hoților de stupi

Hotii isi fac de cap nu numai in orase, ci si in satele din zona Lugojului. Infractorii fura tot ce le cade in mana, de la utilaje si pana la legumele care sunt in aceasta perioada pe camp, din abundenta. Un caz insa cu totul special s-a inregistrat in localitatea Cladova unde au fost furati mai multi stupi. Pagubitul cere ajutor si ofera nu mai putin de 50 de kilograme de miere de salcam pentru persoanele care dau informatii ce pot duce la prinderea hotilor.

”S-au furat stupi cu magazii roz, în Cliciova. Au fost dusi la cules de floarea soarelui, orice informatie ne-ar putea ajuta! Daca ii vom gasi, oferim recompensa celui care ne-a ajutat 50kg miere de salcam! Multumesc! Informatii la numarul de telefon 0755683340”, anunta pagubitul intr-un mesaj pe o retea de socializare, conform lugojinfo.ro.

