Recompensă pentru găsirea unui bărbat care a jefuit o bijuterie din Timişoara

Un bărbat este căutat de poliţişti, după ce a reuşit să fure dintr-o bijuteriede pe strada Brediceanu, din zona Pieței 700 din Timișoara, două lanţuri de aur. Proprietarul bijuteriei a încercat să îl oprească, însă hoţul i-a pulverizat acestuia spray paralizant în faţă.

Bărbatul a intrat în bijuterie marţi, când înăuntru nu se aflau clienţi. A cerut să vadă două lanţuri din aur, pretinzând că doreşte să cumpere o bijuterie.

La un moment dat le-a luat şi a încercat să fugă. Proprietarul bijuteriei a încercat să îl oprească, dar hoţul i-a pulverizat săray paralizant în faţă, apoi a dispărut.

”La data de 20.02.2024, în jurul orei 13:00, poliţiştii Secţiei 1 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat a pătruns într-un magazin de bijuterii de pe strada Coriolan Bredicianu din Timişoara şi a sustras 2 lanţuri de aur, iar la ieşirea din magazin cand proprietarul a plecat în urmărirea acestuia, ar fi pulverizat în direcţia proprietarului cu spray iritant lacrimongen. Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt, depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiş.

Proprietarul bijuteriei a declarat că a pus la dispoziţia poliţiştilor imagini de pe camerele de supraveghere cu hoţul.

„A luat două lanțuri să le vadă și a fugit cu ele. Am fugit după el, m-a agresat, mi-a dat cu spray în față. Am fost la Oftalomologie (n.r. Spitalul de Oftalmologie se află la nici 50 de metri de bijuterie), am primit îngrijiri medicale și mi-am revenit. Mă mai ustură în partea din spate. A fost și ieri la magazin, să studieze terenul, probabil. Am luat pozele de pe camere, este cunoscut de poliție și probabil că va fi prins. În scurt timp”, a mărturisit patronul bijuteriei.

Pe pagina de Facebook a bijuteriei a fost publicată o fotografie a acestuia, iar în mesajul care o însoţeşte, reprezentanţii bijuteriei anunţă că vor oferi o recompensă pentru orice informaţie care va duce la prinderea hoţului.

