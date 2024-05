Record la Bursa locurilor de muncă de la Timișoara! În primele două ore, 587 de persoane și-au depus cererile de angajare

Marți, 14 mai, la Centrului Regional de Afaceri Timișoara, s-a desfășurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, în parteneriat cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură CCIA Timiș.

Paula-Roxana Kașai, director executiv al AJOFM Timiș, a explicat că la această ediție au fost puse la dispoziția persoanelor care caută un loc de muncă peste 900 de locuri vacante de la 53 de angajatori.

În primele două ore, s-a înregistrat un record: 587 de persoane și-au depus cererile de angajare. Până la ora 11.00, au fost 1.022 de persoane care au vizitat Bursa locurilor de muncă 2024.

“Pentru noi înseamnă foarte mult, astfel ne vom depăși obiectivele pe care ni le-am propus. Vom vedea cu exactitate când vom trage liniile și concluziile”, a spus Kașai.

La bursă au fost oferite 824 de locuri de muncă pentru studii medii: operatori în producție, transport persoane, muncitori necalificați, tâmplărie, gestionar de depozite etc.

Pentru studii superioare au fost puse la dispoziție 83 de locuri de muncă, pentru arhitectecți, fabricarea de echipamente tehnologice de iluminat, cercetare și dezvoltare, inginer IT pentru diferitele domenii.

Florica Chiriță, președintele CCIAT, a declarat că Bursa locurilor de muncă este foarte importantă pentru județul Timiș, de aceea CCIAT îi dă o atenție deosebită, îi dedică un interes deosebit și a decis să îl organizeze chiar la sediu CRAFT.

Întotdeauna CCIAT a încercat să caute soluții la deficitul de muncă din județ. Încă din 2017, a început să facă relocarea forței de muncă din alte județe.

“Am organizat și evenimente de susținere a învățământului dual cu Inspectoratul Școlar Timiș. Am premiat și șase unități școlare care desfășoară învățământ dual. Antreprenoriatul din județul Timiș are nevoie de forță de muncă, iar noi încercăm să îl ajutăm ca să își găsească angajații de care are nevoie”, a spus Chiriță.

În acest sens, CCIAT a avut și întâlniri cu parlamentarii din Timiș și cu autoritatea locală. CCIAT susține atragerea forței de muncă atât din țară, cât și din străinătate și a avut cu mai multe firme de recrutare seminarii pentru atragerea acestei forțe de muncă.

Acum se află în plină organizarea un eveniment deosebit pentru atragerea și soluționarea privind deficitul forței de muncă, sub egida Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu AJOFM, cu ITM, cu Departamentul de Imigrări și cu Patronatul Firmelor de Recrutare.

“Noi am dat atenție întotdeauna bursei generale a locurilor de muncă, fiindcă CCIAT susține antreprenoriatul care are nevoie de forță de muncă și îl ajută să își găsească oamenii”, a concluzionat Florica Chiriță.

La conferința de prezentare au mai fost prezenți și au avut intervenții reprezentanți ai Universității de Vest Timișoara, Universității Politehnica Timișoara, Universității de Științele Vieții Regele Mihai I Timișoara, ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

