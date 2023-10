Recurs la iubire, autor Silvia Manole. Volum de poezie închinat celui mai înalt sentiment uman: iubirii

Poeta Silvia Manole din Timișoara scrie poezie de cănd se știe și de multe ori a compus când îi venea inspirația pe bilețele, pe hârtii ce-i cădeau în mână. În momentul de față, colaborează la cenaclul internațional literar-artistic Stele căzătoare, iar din 2017 a publicat și în revista online Confluențe literare.

Volumul de poezie Recurs la iubire lansat recent este închinat celui mai înalt sentiment uman: iubirii!

”Multe din poeziile scrise de mine au că tema dragostea mea pentru omul iubit. Locuiesc la țară inconjurată de copaci de flori, de păsări și animale. E raiul meu plin de parfum, propice creației.

Dumnezeu mi-a dat un „talant” pe care am datoria să-l înmulțesc. De ce „Recurs la iubire?”, pentru că iubirea în orice formă, iubirea simplă, iubirea profundă, iubirea care aduce speranță, iubirea care vindecă, iubirea de oameni și de viață, m-a călăuzit pe parcursul vieții”, spune poeta.

La întrebarea de ce scrie? Silvia Manole a răspuns printr-o poezie?

De ce scriu?

„Vorbe nerostite, cărora n-ai ști altminteri să le dai un nume,

Le adun într-un vers,

Lacrimi neplânse la vremea lor

Ce se transformă-n suflet, în versuri care încă dor.

De ce scriu?

Poate scriu de dor…

Dar ce-i poezia nici acum nu știu

Când sufletu-i prea plin, scriu.”

”Visul meu a devenit destin, m-am împlinit prin această carte, iar iubirea mi-a fost mereu călăuză! De ce am publicat această carte? Din dorința că trecerea mea prin această lume să lase un semn, să nu fi trăit în zadar”, a concluzionat poeta Silvia Manole.

Încheiem cu o poezie emoționantă din cartea poetei Silvia Manole:

Poem de iubire

De n-ai fi fost, poemul iubirii,

Ascuns mi-ar fi. E legea firii,

Să-nveți că neîmpliniri vin că niște munți în cale

Pe care trebuie să-i urci, spre desăvârșirea vieții tale.

Iubirea s-o lași că vocea rațiunii să fie,

De acord cu a inimii solie.

Să nu te pierzi în tristeți, târzii regrete,

Viață să celebrezi, să sorbi din ea cu sete.

Să lași să-ți crească cerul în suflet,

Din lumina stelelor să te adapi. Cu un cântec

Să întâmpini fiecare zi, să iubești

Apoi lumina din sori să răspândești.

Viața cu nimic nu ți-e datoare,

Dator ești tu s-o îngrijești, poemul iubirii, ca pe o floare

S-o uzi la rădăcina, s-o aperi de tristeți.

Că indiferență poate ucide și a trandafirilor frumuseți.

