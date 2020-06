Reduceri de până la 70% la Iulius Town și 1.500 de premii la cumpărături

: Contextul actual te-a ținut mult timp departe de magazinele tale preferate și de cabinele de probă, dar a venit timpul să-ți iei revanșa! La Iulius Town ai Revenge Sale ca să te bucuri de un weekend plin de shopping. Te așteptăm să descoperi ofertele brandurilor, să-ți reînnoiești garderoba cu cele mai cool ținute și să câștigi vouchere pentru cumpărături.

Brandurile din Iulius Town Timișoara te invită să îți updatezi garderoba cu piese cheie ale verii la prețuri atractive, pentru că promoțiile se țin lanț. Fie că alegi să îți cumperi outfituri, să-ți completezi colecția de bijuterii, să achiziționezi produse de beauty&care sau decorațiuni pentru amenajarea casei, ai parte de extra reduceri la reduceri în cadrul Revenge Sale.

Și pentru că pasiunea ta este fashion-ul, îți oferim șansa să câștigi premii care prelungesc sesiunile de shopping. Astfel, în perioada 26 – 28 iunie, dacă faci cumpărături de minimum 150 de lei și vii la centrul de premiere, din zona Centrului Info, cu bonul fiscal, primești instant unul dintre cele 1.500 de vouchere.

Terranova, Parfois și Urma te întâmpină cu reduceri de până la 70%, în timp ce prețuri înjumătățite afișează majoritatea brandurilor îndrăgite: Desigual, Mango, Marks&Spencer, Motivi, New Yorker, Nissa, Distinctive, House, Koton, Lee Cooper, D’S Damat, Bigotti, Adidas, Hervis Sports, Primigi, Oysho și altele.Cu 40% scad prețurile la Liu Jo și Guess, iar promoții speciale continuă la Peek & Cloppenburg, Tom Tailor, Grid și în alte locații fashion. Copiii au și ei parte de surprize frumoase deoarece Next Kids are reduceri de până la 50%, Dinoland, de până la 40%, iar Hippoland, de până la 20%.

Îți lipsesc pantofii de vară sau geanta pe care ai amânat să o cumperi? Prețurile sunt și la jumătate la CCC, Musette, Anna Cori, Tezyo, Pantoful Galben, Big Step, Calzedonia, Ecco, în timp ce ofertele atractive nu lipsesc nici din vitrinele celorlalte locații de profil.

Acum este momentul să te răsfeți cu produse de îngrijire și înfrumusețare, la prețuri avantajoase. Descoperă ofertele Sephora, care ajung până la 70%, dar și pe cele ale NYX, MAC Cosmetics, Pupa Milano, Sabon, Cupio, Marionnaud, Inglot, My Geisha, iar în cazul bărbaților, pe cele de la Muhle.

Pentru un outfit complet, descoperă reducerile de până la 70% de la Splend`or, de până la 50% de la Pandora și de până la 40% de la Swarovski.

Dacă vrei să-ți înfrumusețezi căminul sau să-ți dezvolți pasiunea pentru gătit, vei aprecia, cu siguranță, promoțiile de până la 60% de la English Home și de până la 30% oferite de Kitchen Shop. Reduceri găsești și în alte magazine și locații, iar oferta completă poate fi consultată în catalogul online Ravenge Sale de pe site-ul Iulius Town Timișoara.

Bucuria shoppingului a rămas aceeași, iar noi am implementat peste 40 de măsuri de protecție pentru a fi cu toții în siguranță. De asemenea, recomandăm plata cu ajutorul cardului și păstrarea distanței față de ceilalți. (P)

