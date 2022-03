Refugiații din Ucraina se tem că în câteva zile și România va fi o țintă. Majoritatea celor care au ajuns în Timiș au plecat deja spre vestul Europei

In ultimele zile, zeci de ucrainieni au ajuns in satele din zona de vest a României. Mai multe firme de transport au organizat curse regulate spre Vama Siret – Timisoara sau Lugoj, zona de vest a tarii fiind aleasa de refugiati pentru faptul ca Banatul se afla departe de frontiera cu Ucraina si mai aproape de Occident.

Liderul comunitatii ucrainiene, Ioan Covaci a declarat pentru Lugoj Info.ro ca majoritatea ucrainienilor ajunsi la Lugoj si in zonele invecinate au plecat deja in alte tari.

“Oamenii sunt speriati. Ne-au spus in fata ca nu raman deoarece se tem ca in cateva zile si Romania va fi o tinta. Au plecat in Occident. Se tem. Au rude acolo, au vecini care s-au oferit sa ii ajute. Stau cateva zile la noi, se odihnesc si pleaca”, a declarat Covaci, care sustine ca sunt zeci de locuri de cazare disponibile in Lugoj, insa nu are nici o solicitare, nici macar pentru o perioada scurta.

La Fardea si Lugoj, administratiile locale au pregatit locuri pentru refugiati.

La Stiuca, localitatea unde au ajuns o parte dintre ucrainenii care au fugit din cauza razboiului, una dintre gazde a gasit pe un pat, intr-un plic, 1000 de euro. Suma de bani a fost lasata de unul dintre ucraineni drept multumire pentru zilele petrecute in casa. Omul si-a luat familia si a fugit spre Nadlac. Localnicii care i-au gazduit pe sarmanii oameni speriati de razboi sustin ca vor cheltui banii pentru conserve si alte alimente pe care le vor trimite in Ucraina sau in Vama Siret.

Reprezentantii firmelor de transport spun ca merg zilnic cu ajutoare in vama si se intorc cu ucrainieni. Soferii confirma faptul ca granicerii ucrainieni cer bani celor care vor sa paraseasca tara, astfel ca odata ce platesc sumele cerute, refugiatii fug pur si simplu spre autocare intreband care dintre acestea merg spre vestul Romaniei.

Sursa: lugojinfo.ro

