Refugiații ucrainiei au intrare liberă la Embargo Fest

Cea de-a treia ediție a Embargo Fest are loc în perioada 12-14 august 2022, lângă orașul Recaș, locație Două Dealuri, iar vineri 12 august, Goran Bregovic va fi prezent în fața publicului din Banat alături de Wedding and Funeral Band. La fața locului vor fi amenajate mai multe zone și activități, scena principală va gazdui trupe precum: Spitalul de Urgență, R.O.A., Blazzaj, Publika, Canaf, Țapinarii, Drvo Truo, Dragoș Moldovan, The Bandits, Lia Burg sau Graiul, dar si ansamblurile de dansuri tradiționale. În fiecare seară de festival programul se va încheia cu Vinilorama, un party susținut cu vinil-uri de Bogdan Puriș și Zoleevee.

The Fortress este scena de underground, compusă din containere maritime reciclate care sunt așezate în forma cetății Timișoara, aici vor performa: Methadone Skyes, K-lu, Dan Gerosu, Brăiescu, Dolo, Kuky&WoodieX, Weeping Assault, Dani Tobe, Bibanu, Karp, Gemini Jaxx și Midiportal.

Culto-Cort este zonă creată alături de prietenii de la Școala de Circ, care vor instala un cort de circ de mari dimensiuni, acolo se vor organiza spectacole și ateliere pentru copii și tineri, alături vor fi și cei de la Teatrul Portabil. În fiecare seară regizorul Mihai Dragolea va prezenta documentare pe teme ecologice și vom purta discuții despre un viitor mai sustenabil, iar o parte din cort va gazdui o expoziție de picturi create de Valeriu Sepi.

„Embargo Fest este un eveniment cultural care promovează minoritățile și multiculturalitatea specifică zonei Banat, iar anul acesta oferim intrarea gratuită copiilor sub 14 ani, persoanelor de peste 65 de ani, dar și tuturor refugiaților din Ucraina, care se află în număr mare la noi în zonă. Alături de concerte, la fața locului, vor exista o sumedenie de activități: zonă de joacă pentru copii, târg de produse bio și artizanat, zonă sport și alte activări ale sponsorilor și a partenerilor. Anul acesta motto-ul nostru este Back to the Roots„ declară Răzvan Munteanu coordonator Embargo Fest.

Primele abonamente și biletele s-au vândut deja, acum un bilet de 1 zi pentru concertul lui Goran Bregovic(vineri 12 august) costă 120 de lei, iar ambonamentul valabil pe 3 zile costă 190 lei și se pot achiziționa de pe sinte-ul www.embargofest.com sau IaBilet.ro. Parcarea și camping-ul vor fi gratuite iar trasportul va fi asigurat cu autocarul pe ruta Timisoara-Recaș.

Comentarii

comentarii