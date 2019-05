Regina Maria preia Spitalul Première din Timişoara

După trei ani de prezenţă în Timişoara, Reţeaua de sănătate Regina Maria, singura care deţine trei spitale cu acreditări internaţionale, a anunţat luni că îşi consolidează expertiza medicală prin preluarea spitalului Première,

Valoarea tranzacţiei nu este precizată. Tranzacţia este în curs de avizare la Consiliul Concurenţei.

”Ne propunem împreună cu echipa medicală şi de management a spitalului Première să extindem semnificativ serviciile medicale oferite. Astfel, construim împreună o reţea naţională de îngrijire medicală, însufleţită de grijă şi respect pentru pacienţi”, a declarat Fady Chreih, CEO-ul Reţelei de sănătate Regina Maria.

Spitalul Première dispune de ambulatoriu integrat, laborator propriu de analize medicale şi un centru performant de imagistică, dotat cu RMN si CT. Spitalul are o suprafaţă de 5.300 mp, o capacitate de 134 de paturi şi dispune de şase săli de operaţie şi bloc de naşteri. Aici au loc peste 2.500 de intervenţii chirurgicale şi 1.400 de naşteri în fiecare an. Compania are în prezent aproximativ 300 angajaţi si colaboratori, iar la finalul anului 2018 a înregistrat o cifră de afaceri de 7 milioane de euro.

Printre centrele cu o înaltă expertiză medicală ale spitalului se numără: Centrul de Medicina Fetală, Centrul de Chirurgia Endometriozei, Centrul de Chirurgie Spinală, Centrul de Chirurgia Sânului, Centrul de Chirurgie Bariatrică şi Centrul de Chirurgie Ortopedică Avansată.

Această nouă achiziţie vine după ce, în prima parte a anului 2019, Regina Maria a anunţat preluarea celor mai importanţi furnizori de servicii de imagistică din judeţul Timiş, Centrele de Radioimagistică dr. Bîrsăşteanu şi Telescan, care numără cinci unităţi specializate. Astfel, reţeaua de sănătate ajunge la 13 locaţii în vestul ţării şi la o echipă de 550 de angajaţi si colaboratori, precum şi la un portofoliu de peste 40.000 de abonaţi în regiune. Prin această expansiune rapidă în zona de vest a ţării, operatorul privat de servicii medicale vizează poziţia de lider regional.

Reţeaua de sănătate Regina Maria a deschis prima unitate medicală din Timişoara la sfârşitul anului 2015. Un an mai târziu, a preluat centrele medicale Dr. Grigoraş – un alt furnizor de pe plan local şi Centrele de Radioimagistică dr. Bîrsăşteanu şi Telescan.

Prin această nouă tranzacţie, Reţeaua Regina Maria se apropie de pragul de 30 de achiziţii cu preluare în proporţie de 100%, a business-ului.

În procesul de tranzacţie, Reţeaua de sănătate Regina Maria a fost asistată de o echipă de avocaţi de la Filip&Company, coordonaţi de partenerul Ioana Roman si de o echipă condusă de partenerul Miruna Enache de la Ernst & Young, pentru aspecte fiscale.

Acţionarii Première au fost asistaţi pentru aspecte strategice şi financiare de Florin Cerna de la BrinkThink Management şi de o echipă de avocaţi de la D&B David şi Baias condusă de partenerul Anda Rojanschi.

Reţeaua de sănătate Regina Maria reuneşte în acest moment peste 5.500 de angajaţi şi colaboratori în cele 65 de locaţii proprii din Bucureşti şi din ţară. Are peste 500.000 de abonamente medicale, 65 de locaţii proprii, 7 spitale, 4 centre cu spitalizare de zi, 4 maternităţi, 10 campusuri medicale, 27 centre de imagistică, 35 de laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem şi peste 290 de policlinici partenere în ţară.

