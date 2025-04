Regizorul timișorean Andrei Ujică vine la Timișoara cu cel mai nou film al său: „TWST / Things We Said Today”, un film despre Beatlemania

„TWST / Things We Said Today”, filmul hibrid la care cineastul Andrei Ujică a început să lucreze în 2012, va fi prezentat în avanpremieră la Timișoara, la Cinema Timiș, sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 19:30. La proiecție vor fi prezenți regizorul Andrei Ujică, scriitoarea Adriana Babeți și muzicianul Mircea Baniciu, care vor vorbi despre cel mai nou film al cineastului, despre anii ’60 și fenomenul Beatlemania la Timișoara, precum și despre colaborarea dintre Mircea Baniciu și Andrei Ujică la albumul “Cantafabule”, dar și despre rădăcinile muzicale ale Timișoarei de azi.

„TWST / Things We Said Today” este gândit ca o capsulă de timp a weekendului 13–15 august 1965, la New York, încadrată de sosirea trupei The Beatles în oraș și de primul lor concert pe Shea Stadium. Filmul este narat din perspectiva a doi adolescenți, ale căror voci sunt interpretate de tinerii actori americani Tommy McCabe și Therese Azzara.

Personajul principal masculin este Geoffrey, fiul lui Joe O’Brien, un DJ în vogă al epocii, amfitrionul emisiunii matinale de la WMCA – primul post de radio care a difuzat piese Beatles în New York. Pe atunci un tânăr scriitor, Geoffrey O’Brien a devenit între timp un poet și eseist cunoscut. Judith Kristen, sursa de inspirație pentru personajul feminin, este o fană Beatles notorie, care a asistat la nouă dintre concertele americane ale trupei, inclusiv cel de la Shea Stadium, în 1965.

Filmul este alcătuit în întregime din materiale de arhivă ale epocii (ABC, CBS, NBC etc.), filme de 8 mm din arhive personale și imagini de la concertul de pe Shea Stadium, înregistrat cu 14 camere de 35 mm, dar lansat ulterior pe piața de home movies de către ABC, în copii de 16 mm.

Personajele apar în film ca desene semi-animate, realizate de artistul francez Yann Kebbi și integrate în mijlocul evenimentelor cu ajutorul efectelor vizuale. Scenariul, scris de Andrei Ujică, include informații biografice din jurnalul lui Judith Kristen, fragmente dintr-o relatare autoficțională semnată de Geoffrey O’Brien, precum și pasaje din povestirea Isabela, prietena fluturilor, de Andrei Ujică, publicată în 1972 și tradusă pentru proiectul cinematografic de Philip Ó Ceallaigh.

Titlul filmului, „TWST / Things We Said Today”, este inspirat de una dintre piesele Beatles ce anticipează momentul în care prezentul devine un trecut fantomatic — imposibil de reluat, dar de neuitat.

„Printre visurile mele din liceu au fost și acestea: să lucrez o dată cu o mare trupă de pop și să fac un film american. Dar, tot așa, de-abia 50 de ani mai târziu am avut curajul să construiesc un film în jurul primului concert dat de cea mai mare formație din toate timpurile pe Shea Stadium. Cum le-am spus tinerilor actori newyorkezi ale căror voci le-am înregistrat toamna trecută: nu contează cât durează să-ți împlinești un vis, principalul e să reușești înainte să-l uiți”, a declarat regizorul Andrei Ujică.

„TWST / Things We Said Today” va fi lansat în cinematografele din România pe 25 aprilie, distribuit de Bad Unicorn.

Biletele pentru proiecție și discuția din 12 aprilie sunt disponibile pe site-ul Cinema Timiș: https://cinematimis-tm.ro/ filme/twst-things-we-said- today/

