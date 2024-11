Relația dintre corp, mediu urban, patrimoniu și arta contemporană, într-o nouă conferință internațională găzduită de UVT

Internațională intitulată „Urban Body – Human Body. Bridging Heritage and Contemporary Art”, organizată de CICASP (Curatorial Research, Art History and Criticism, Heritage Studies), centru de cercetare din cadrul Facultății de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, reunește prezentări ce abordează relația dintre corp, mediu urban, patrimoniu și arta contemporană.

Speakerii vin din țări precum Germania, Ucraina, Polonia, Belgrad și România, fiind fie cercetători independenți ce colaborează cu diferite instituții și galerii, fie afiliați unor instituții precum Școala de Arte Frumoase din Nantes Saint-Nazaire (École des beaux-arts de Nantes – Saint-Nazaire), Universitatea Națională de Arte din Iași „George Enescu” Iași, Facultatea de Arte și Design a Universității Megatrend din Belgrad, CICASP (Curatorial Research, Art History and Criticism, Heritage Studies), CR-CERC (Regional Centre for Research and Expertise in Conservation and Restoration) și Facultatea de Arte și Design – Universitatea de Vest din Timișoara.

Evenimentul are loc în limba engleză, la Facultatea de Arte și Design, Galeria Mansarda, în 27 și 28 noiembrie.

Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara, Prof. univ. dr. Diana Andreescu și membrii CICASP, Lect. univ. dr. Andreea Lazea, Lect. univ. dr. Maria Sârbu și Asist. Cercet. dr. Gabriela Robeci vă invită să audiați evenimentul și să urmăriți detaliile pe site-ul oficial https://cicasp.uvt.ro/urban-body-human-body/.

Comentarii

comentarii