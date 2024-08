Reportaj printre gunoaie, pe malul lacului cu nuferi. Fritz, mostră de perversitate!

Dominic Fritz, acest păcălitor al Timișoarei, se pregătește pentru un nou spectacol ieftin. Locul desfășurării: Cartierul Kuncz. Cadrul ales: pe malul lacului cu nuferi, despre care, la ora la care se scriu aceste rânduri, el habar nu are că există. Subiectul: marea poluare din cartierul amintit, prin arderea ilegală a deșeurilor (cauciucuri, mase plastice, resturi diferite) ce nu se depozitează în cele patru centre RETIM, dar sunt aduse aici de așa-numitele ”firme de debarasare”, dar nu numai. Scena sinistră: El, Fritz, înconjurat de slugoii de serviciu, harnici nevoie – mare, gata să curețe locul dezastrului ecologic, pentru că, vezi, Doamne, habar nu aveau că există!

ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică), ce funcționează în cadrul Consiliului Județean Timiș, a răspuns prompt unei sesizări din partea unui grup de cetățeni din Cartierul Kuncz, disperați după ce au trimis 15 PLÂNGERI Primăriei Timișoara, special primarului Dominic Fritz, dar nu sunt ascultați. Tema lor, atac asupra sănătății publice, non-stop, prin funcționarea ilegală a unei ”baze de gunoaie” periculoasă, greu de imaginat. Unul dintre cetățenii prezenți spune: ”Am un copil de o lună și jumătate. Într-o noapte, am deschis geamul să aerisesc. Camera s-a umplut de fum negru, înecăcios. Copilul meu s-a asfixiat imediat. Am intervenit rapid, dar urma să chem ambulanța”. O doamnă din grup completează: ”Aici nu vine nimeni, Fritz nu avenit nici măcar în campanie. Avem nevoie de televiziuni. Am scris zeci de petiții. Nu se întâmplă nimic. Ne distrug acești oameni. Ne sufocăm, se ard cauciucuri noaptea, ne sufocăm”. Oamenii spun că singurii care reacționează sunt pompierii.

Foc, foc peste foc!

Cartierul Kuncz este un butoi cu pulbere.

În această vreme, Dominic Fritz, disperat că este la București, de unde va reveni, conform informațiilor noastre, vineri, 30 august, pentru a pregăti o ”mare curățenie”, cu buldozere, încearcă să oprească mesajele… Spectacol ieftin, similar celor din Piața Traian, când agresorul era arestat de o săptămână, dar a manipulat ca și cum el ar fi rezolvat problema celor două familii de rromi, și, desigur, similar celui cu strada Cezar, ca și cum el a făcut rânduială printre ”țiganii de mătase”, cum se autointitulează.

Cetățenii din Kuncz s-au organizat. S-au adresat Gărzii de Mediu. Răspunsul? ZERO. Primăriei Timișoara: 15 plângeri. Răspunsul ZERO.

Imaginile pe care cetățenii ni le-au pus la dispoziție sunt elocvente.

Imaginile pe care manipulatorii le pregătesc mă vor amuza.

Cadrul nou: Buldozere, muncitori harnici, curățenie, iar între ei, cu zâmbetul pe buze, Batman!

Timișoara noastră arde, dar arde și sufletul ei, căci despre spirit… el este aproape pierdut.

.

.

.

.

.

.

.

Comentarii

comentarii