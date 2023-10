RespectNET la Timișoara. Stop dezinformării, bullying-ului și discursului urii

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit, în perioada 18-20 octombrie 2023, programul „International Training for University members by Civil Society Activists”, parte a proiectului RespectNET, ce reunește mai multe instituții internaționale: Universitatea Telematica Pegaso (Italia), Universitatea Politehnica Timișoara (România), Școala Internațională de Studii Sociale și de Afaceri (Slovenia), Asociația pentru Consiliere și Cercetare Socială EV (Germania).

Pe parcursul celor 3 zile de instruire față în față au fost prezentate cazuri ca multiplicatori de bază pentru metodologiile de comunicare legate de universitate și de combatere a dezinformarii, a bullying-ului și a discursului instigator la ură într-un context universitar – societate civilă. Programul de formare se bazează pe matricea de competențe concepută de RespectNET și pe proiectele de module ale cursurilor și lecțiilor RespectNET.

Vorbitorii invitați din societatea civilă – Sebastian Capotescu și Alexandra Mălăieș de la ErgoWork Association, Marius Popa, de la Lions Timișoara, Cristina Săracu, de la InclusiunePeBune, Padraig Kirby, de la Technological University of the Shannon Midlands Midwest, Mihai Bârsan, de la MB Think Tank Ltd, Silvia Avasilcăi, de la Universitatea Tehnică Iași, Caius Luminosu, de la Universitatea Politehnica Timișoara, și Cristina Capotescu, de la Asociația Aquademica – au oferit un adevărat câmp de dezbateri și discuții prin sesiuni de schimb de experiență și cazuri de studiu prezentate.

Evenimentul a inclus și o călătorie în satul Coșteiu de Sus, comuna Margina, județul Timiș, având ca destinație o gospodărie tradițională țărănească, devenită un spațiu deschis publicului.

Potrivit proiectului RespectNET, este necesară stabilirea unor standarde bune de comunicare și contracararea comunicării negative, pentru a face din universități un model de comunicare respectuoasă și schimb productiv cu societatea civilă.

Partenerii din cadrul proiectului vor crea conținut pentru o platformă transmedia care va alimenta o strategie transmedia pe tema comunicării și dialogului respectuos în cadrul universității și între universitate și societatea civilă.

Mesaje multimedia de dimensiunea fragmentelor de pe rețelele sociale, videoclipuri scurte pentru utilizare pe YouTube, Tik Tok, Twitter, Instagram etc., vor fi produse pentru a „deveni virale” pentru a crea o dominație a atitudinilor respectuoase ca standard de bună practică și comportament în universități și în societatea civilă.

