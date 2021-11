Restart Energy Timișoara renunță la gaze naturale și investește 20 de milioane de euro în proiecte solare fotovoltaice

Restart Energy Timișoara, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică de pe piața locală, cu un portofoliu de aproximativ 50.000 de clienți, anunță decizia strategică de a renunța la furnizarea de gaze naturale pentru a se concentra pe energie verde, începând cu 2022.

“Piața de gaze naturale din România, dar și de la nivel european, traversează o perioadă extrem de dificilă, caracterizată de o volatilitate ridicată a prețului, lipsă de predictibilitate în zona de aprovizionare și schimbări majore într-un orizont de timp foarte scurt, ceea ce creează o stare de disconfort real, atât în rândul furnizorilor din domeniul gazelor naturale, cât și al clienților finali. Acestor condiții speciale li se adaugă modificările legislative recent adoptate în România, care, conform proiecțiilor noastre, vor avea un impact negativ important asupra activității de furnizare a gazelor naturale. Drept urmare, după o analiză atentă, am decis renunțarea la activitatea de furnizare de gaze naturale începând cu anul 2022 și concentrarea pe energie electrică și soluții de energie regenerabilă, pentru a putea să oferim investitorilor noștri valoare adăugată într-un cadru predictibil și stabil”, spune Armand Domuța, general manager Restart Energy.

Target 2022: proiecte solare fotovoltaice în valoare de 20 milioane de euro

În 2022, Restart Energy țintește finalizarea lucrărilor la proiectul de 45 MW în valoare de 40 milioane de euro, obținerea autorizației de construire pentru încă 500 MW și realizarea de proiecte solare fotovoltaice pentru clienții industriali în valoare de 20 milioane de euro.

Începând cu trimestrul 4 al acestui an, compania a început implementarea strategiei de extindere în zona soluțiilor de producție dedicate companiilor mici și mijlocii, dar și prosumatorilor. În linie cu strategia adoptată la începutul acestui an, Restart Energy explorează noi segmente ale pieței de energie locală și regională care pot oferi în următorii ani o perspectivă de creștere constantă, cu valoare adăugată mare și care creează sinergii în interiorul liniilor de business existente, cum sunt dezvoltarea de capacități fotovoltaice de tip rooftop. Astfel, până la finalul acestui an, Restart Energy își propune să genereze venituri de aproximativ 2 milioane de EUR exclusiv din segmentul dezvoltării de capacități rooftop pentru clienți industriali.

Restart Energy asigură portarea automată și în siguranță a celor aproximativ 18.000 de clienți

Decizia Restart Energy nu va avea niciun impact asupra furnizării de gaze naturale către cei aproximativ 18.000 de clienți ai companiei, aceștia fiind alocați automat și în siguranță către Furnizorii de Ultimă Instanță alocați de ANRE. Clienții vor avea la dispoziție o perioadă de timp suficientă în care să-și aleagă alt furnizor sau să decidă să rămână la furnizorul de ultimă instanță.

Indiferent de furnizorul ales, în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, conform legii recent adoptate privind plafonarea și compensare prețurilor la energie și gaze naturale, prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț a gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh. Suplimentar, pentru anumiți consumatori al căror consum de gaze naturale este în limita a 1100 metri cubi, în aceeași perioadă se aplică și o compensație de 33% din prețul gazului marfă, direct pe factură, de către furnizori.

Restart Energy a avut o colaborare excelentă în ultimii 7 ani și îi asigură pe clienți că vor primi în continuare servicii de cea mai înaltă calitate în domeniul furnizării de energie electrică și soluții de energie verde regenerabilă, astfel încât costul cu energia să fie unul cât mai redus, la fel și amprenta de carbon ce rezultă din activitatea curentă.

Actuala criză a energiei va produce schimbări importante în perioada imediat următoare, inclusiv insolvențe și dispariția de pe piață a unor producători și furnizori, apreciază managementul Restart Energy Timișoara.

