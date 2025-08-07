Acasă Actualitate Restricții de circulație și modificări în transportul public în perioada desfășurării etapei...

Restricții de circulație și modificări în transportul public în perioada desfășurării etapei a III-a a Campionatului Național de Super Rally

De către
zdv
-
DISTRIBUIȚI

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, în perioada 8 august 2025, ora 1900 – 9 august 2025, ora 2100, în municipiul Timișoara se va desfășura etapa a III-a a Campionatului Național de Super Rally.

Pentru buna desfășurare a competiției, în ziua de 9 august 2025, în intervalul orar 0000 – 2100, vor fi instituite restricții de circulație rutieră pe următorul traseu:

  • bulevardul I.C. Brătianu, între Piața Iancu Huniade și intersecția cu strada Michelangelo;
  • bulevardul I.C. Brătianu, între strada Michelangelo și intersecția cu bulevardul Revoluției din 1989 (intersecția cu bulevardul Revoluției rămâne deschisă circulației);
  • strada Michelangelo, de la intersecția cu bulevardul I.C. Brătianu până la Pasajul Michelangelo.

În acest context, traseele unor mijloace de transport public vor suferi modificări după cum urmează:

Linia 40

  • Tur:intră în traseu din stația capăt de pe strada Hector – traseu normal.
  • Retur:traseu normal – bulevardul Revoluției din 1989 – strada Hector – stație capăt Hector.

Linia 21

  • Tur:capăt de linie la Pasajul Michelangelo (sensul spre bulevardul Corneliu Coposu) – apoi traseu normal.
  • Retur:traseu normal – bulevardul Corneliu Coposu – întoarce pe Pasajul Michelangelo – capăt Pasaj Michelangelo (sensul spre  bulevardul Corneliu Coposu).

Linia Expres 2

  • Tur:traseu normal – Pasajul Michelangelo – bulevardul Vasile Pârvan – Splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul Regele Ferdinand I – Piața Regina Maria – bulevardul Republicii – Bulevardul Regele Mihai I – strada Sfântul Ioan – strada Gheorghe Dima – Piața Mărăști – traseu normal.
  • Retur:traseu normal – Piața Mărăști – strada Gheorghe Dima – strada Paris – bulevardul Republicii – Piața Regina Maria – Bulevardul Regele Ferdinand I – Podul Mihai Viteazu – bulevardul Vasile Pârvan – strada Cluj – traseu normal.

Linia Expres 7

  • Tur:intră în traseu cu capăt de linie în stația Pasaj Michelangelo (sensul spre Podul Mihai Viteazu) – bulevardul Vasile Pârvan – traseu normal.
  • Retur:traseu normal – bulevardul Vasile Pârvan – întoarce pe Pasajul Michelangelo – capăt Pasaj Michelangelo (sensul spre Podul Mihai Viteazu).

Liniile 15 și 16

  • Vor întoarce pe Pasajul Michelangelo și vor circula pe strada Cluj, cu stație capăt în Complexul Studențesc(strada Cluj).
  • Traseu: Girație bulevardul Sudului – Complexul Studențesc (strada Cluj).

Comentarii

comentarii

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR