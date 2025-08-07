Restricții de circulație și modificări în transportul public în perioada desfășurării etapei a III-a a Campionatului Național de Super Rally

De către

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, în perioada 8 august 2025, ora 1900 – 9 august 2025, ora 2100, în municipiul Timișoara se va desfășura etapa a III-a a Campionatului Național de Super Rally.

Pentru buna desfășurare a competiției, în ziua de 9 august 2025, în intervalul orar 0000 – 2100, vor fi instituite restricții de circulație rutieră pe următorul traseu:

bulevardul I.C. Brătianu, între Piața Iancu Huniade și intersecția cu strada Michelangelo;

bulevardul I.C. Brătianu, între strada Michelangelo și intersecția cu bulevardul Revoluției din 1989 (intersecția cu bulevardul Revoluției rămâne deschisă circulației);

strada Michelangelo, de la intersecția cu bulevardul I.C. Brătianu până la Pasajul Michelangelo.

În acest context, traseele unor mijloace de transport public vor suferi modificări după cum urmează:

Linia 40

Tur:intră în traseu din stația capăt de pe strada Hector – traseu normal.

Retur:traseu normal – bulevardul Revoluției din 1989 – strada Hector – stație capăt Hector.

Linia 21

Tur:capăt de linie la Pasajul Michelangelo (sensul spre bulevardul Corneliu Coposu) – apoi traseu normal.

Retur:traseu normal – bulevardul Corneliu Coposu – întoarce pe Pasajul Michelangelo – capăt Pasaj Michelangelo (sensul spre bulevardul Corneliu Coposu).

Linia Expres 2

Tur:traseu normal – Pasajul Michelangelo – bulevardul Vasile Pârvan – Splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul 16 Decembrie 1989 – bulevardul Regele Ferdinand I – Piața Regina Maria – bulevardul Republicii – Bulevardul Regele Mihai I – strada Sfântul Ioan – strada Gheorghe Dima – Piața Mărăști – traseu normal.

Retur:traseu normal – Piața Mărăști – strada Gheorghe Dima – strada Paris – bulevardul Republicii – Piața Regina Maria – Bulevardul Regele Ferdinand I – Podul Mihai Viteazu – bulevardul Vasile Pârvan – strada Cluj – traseu normal.

Linia Expres 7

Tur:intră în traseu cu capăt de linie în stația Pasaj Michelangelo (sensul spre Podul Mihai Viteazu) – bulevardul Vasile Pârvan – traseu normal.

Retur:traseu normal – bulevardul Vasile Pârvan – întoarce pe Pasajul Michelangelo – capăt Pasaj Michelangelo (sensul spre Podul Mihai Viteazu).

Liniile 15 și 16

Vor întoarce pe Pasajul Michelangelo și vor circula pe strada Cluj, cu stație capăt în Complexul Studențesc(strada Cluj).

Traseu: Girație bulevardul Sudului – Complexul Studențesc (strada Cluj).

