Retim continuă să spele pubelele. Programul pe săptămâna 20 – 25 iunie

Reprezentanții companiei de salubrizare Retim anunță că și în săptămâna 20 – 25 iunie, de luni până sâmbătă inclusiv, se vor spăla pubelele de colectare deșeuri reziduale. Sunt vizate două zone: „zona 1 periurban” (comuna Dumbrăvița) și „zona 0 rural” (localitățile Ghizela, Uliuc, Unip, Nițchidorf, Bacova, Racovița, Căpăt și Chevereșu Mare).
Iată programul pe zile:
PERIURBAN – ZONA 1, DUMBRAVIȚA
Luni 20 iunie – Străzile BRAD, ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, BERNA, BASILIA, BUCUREȘTI (E671 – Fervenția II), COSTACHE NEGRUZZI, DELFINULUI, DIMITRIE CANTEMIR, GRATZ, GRĂNICERI, HAGA, INTRAREA DOINEI, KIEV, L. REBREANU (Arinului – Tzara), LONDRA, MIRON COSTIN, OSLO, OXIGEN, OXIGEN 2, PETRE ȚUȚEA (E671 – Fervenția II), PRAGA, RODIEI, ROZELOR, SOCULUI, SOFIA, ST. PETERSBURG, TERRA, TOLEDO, TRISTAN TZARA, VARȘOVIA.
Marți 21 iunie – Străzile ANTONIO GAUDI, APUSENI, ARIEȘENI, ATENA, BLEGRAD, BUCUREȘTI, BUENOS AIRES, CERVANTES, CIBIN, CRACOVIA, C-TIN. BRÂNCUȘI, DVORJAK, FERVENȚIA II, FILARMONICII, GABRIEL LIICEANU, H.C. ANDERSEN, HELSINKI, ION CREANGĂ, J.R. KIPLING, LEONARDO DA VINCI, LITERATURII, MADRID, MARIN SORESCU, MELODIEI, MICHELANGELO, MOȚILOR, MUZICII, NAIULUI, NAPOLI, PAGANINI, PETRE ȚUȚEA (Ferenția II – Ion Creangă), PICASSO, PUCCINI, RODIN, ROMA, SALVADOR DALI, SHAKESPEAR, SCHUBERT, SCHUMANN, SIMFONIEI (Ferenția II – Ion Creangă), VALENCIA, VĂLIUG, VIENA.
Miercuri 22 iunie – Străzile ALEXANDRU MACEDON, BALADEI, BEREGSĂULUI, CARAȘ, CONSTANTIN CEL MARE, CRIȘURILOR (Ion Creangă – Mureș), EMIL CIORAN, EUGEN BARBU, FRAȚII GRIMM, GEORGE ENESCU, GEORGE COȘBUC, H.C. ANDERSEN, INTRAREA SIRET, JULES, VERNE, KALMAN IMRE, KODALY ZOLTAN, KOSSUTH LAJOȘ, FERENCZ LEHART, FERENCZ LISZT, INTRAREA APELOR, LIVIU REBREANU (Țarcului – Mureș), LUCIAN BLAGA, LUDOVIC SPIESS, MARK TWAIN, MIHAIL SADOVEANU, MIRCEA ELIADE, MUREȘ, PETRE ȚUȚEA (Ion Creangă – Mureș), POEZIEI, REMBRANDT, SIMFONIEI (Ion Creangă – Mureș).
Joi 23 iunie – Străzile ALBATROSULUI (stânga), ALBERT EINSTEIN, ANTONIO VIVALDI, ARANY JANOS, ARANY MATYAS, ARHIMEDE, AUREL VLAICU, BARTOK BELA, BD. PETRE ȚUȚEA (Mureș – DNCT), BEGA, BEREGSĂULUI (Mureș – DNCT), BERZEI, BRÂNDUȘEI, BLAISE PASCAL, BUJORILOR, CERNA, CIOCÂRLIEI, COCORULUI, CRISTOFOR COLUMB, CRIȘURILOR (Crișurilor – Blaise Pascal), CRIZANTEMELOR, DUNĂREA, GALILEO GALILEI, GARDONY GEZA, GIUSEPPE VERDI, HENRI COANDĂ, IRIS, ISAAC NEWTON, J.S. BACH, JAMES WATT, JANOS HUNYADI, JOHANNES KAPPLER, JOKAI MOR, JOSEPH HAYDN, LACULUI, LEBEDEI, LICIU REBREANU (Mureș – DNCT), LOPĂTARULUI, LOUIS PASTEUR, LUDWIG VAN BEETHOVEN, MACIILOR, MADACH IMRE, MAGNOLIILOR, MARGARETELOR, MARIE CURIE, MĂGURA, MIKSZATH KALMAN, MORA FERENC, MORICZ ZSIGMOND, MUȘCATELOR, NARCISELOR, NICOLAE TITULESCU, ORHIDEELOR, PANSELUȚELOR, PELICANULUI, PESCĂRUȘULUI, PRIVIGHETORII, RÂNDUNICII, RICHARD WAGNER, SIMFONIEI (Mureș – DNCT), SOMEȘ, SPERANȚEI, THOMAS EDISON, TIMIȘ, TISA, VASCO DA GAMA, VIORII, WOLFGANG AMADEUS MOZART, ZORELELOR.
Vineri 24 iunie – Străzile ALMA, BOBÂLNA, CAISULUI, CASTANILOR, CIREȘULUI, CREAȚIEI, CRINULUI, DANAIDE, FĂGĂRAȘ, FRANYO ZOLTAN (Petofi Sandor – Mihai Eminescu), GUTUIULUI, JOZSEF ATTILA (Petofi Sandor – dreapta), KOS KAROLY (Petofi Sandor – dreapta), LĂMÂIULUI, LEANDRULUI, MIHAI EMINESCU, MĂRULUI, MIGDALULUI, NICOLAE BĂLCESCU (Petofi Sandor – dreapta), PĂRULUI, PIERSICULUI, PORTOCALULUI, SANDORFALVA, SILVANA, SZENTES, TH. AMAN, VIȘINULUI.
Sâmbătă 25 iunie – Străzile AG, ARDEALUL, ARIADNA, CONSTRUCTORILOR, COMETEI, FERVENȚIA, FLORENȚA, INTR. BAN, INTR. URSA MICĂ, JUPITER, IUVENTIA, LUCEAFĂRUL, LUNEI, MARA, MAREȘAL AVERESCU, MARTE, MESTEACĂNULUI, NERA, NUCULUI, PALTINULUI, PINULUI, PLUTO, DR. RUSU MIHAI, SALCÂMULUI, SOMEȘ, TEIULUI, ȚIBLEȘULUI, VENEȚIA.
RURAL – ZONA 0, GHIZELA
Marți 21 iunie – Localitățile ULIUC și UNIP.
Miercuri 22 iunie – Localitățile NIȚCHIDORF.
Joi 23 iunie – Localitatea BACOVA.
Vineri 24 iunie – Localitățile RACOVIȚA și CĂPĂT.
Sâmbătă 25 iunie – Localitățile CHEVEREȘU MARE.