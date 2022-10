RETIM și ADID Timiș, campanie dedicată colectării deșeurilor periculoase în Zona 0 Ghizela. VEZI ce se poate preda în cadrul acestei campanii

In perioada 10 octombrie – 21 noiembrie 2022, RETIM impreuna cu ADID Timis, desfasoara o campanie dedicata colectarii deseurilor periculoase in Zona 0 Ghizela a judetului Timis. Sunt incluse localitatile Lugoj, Buzias, Recas, Balint, Bara, Belint, Bogda, Boldur (Ohaba-Fogaci si Sinersig), Brestovat, Cheveresu Mare (si Dragsina), Costeiu, Criciova (si Jdioara si Ciresu), Darova, Gavojdia, Ghizela, Nadrag, Nitchidorf, Racovita, Sacosu Turcesc, Secas, Stiuca, Topolovatu Mare (Topolovatu Mic si Sustra), Victor Vlad Delamarina.

CINE poate preda deseuri periculoase din menajer

Cetatenii din localitatie mentionate mai sus pot depune prin aport voluntar si gratuit deseurile periculoase din menajer in containerele special puse la dispozitie in punctele de colectare si intre orele mentionate in tabelul de mai jos.

CE se poate preda in cadrul acestei campanii

DESEURILE PERICULOASE din menajer sunt:

– ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase

– ambalaje metalice care contin o matrica poroasa solida formata din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alta parte)

– materiale de lustruire si imbracaminte de protectie contaminate cu substante ericuloase

– vopsele, cerneluri, adezivi si rasini cu continut de substante periculoase

– baterii si acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii si acumulatori nesortate continand aceste baterii

– solventi, acizi, alcali

– uleiuri si grasimi, altele decat cele comestibile

– detergenti cu continut de substante periculoase

– deseuri din lemn cu continut de substante periculoase, pesticide

– deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase.

CE NU se poate preda in cadrul acestei campanii

NU se preiau alte categorii de deseuri: reziduale, reciclabile, de constructii, vegetale,voluminoase

NU se colecteaza deseurile de echipamente electrice, electronice si electrocasnice (televizoare, masini de spalat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.)

UNDE si CAND se pot preda deseurile periculoase din menajer

Detalii despre efectuarea acestor campanii pe www.retim.ro si www.adidtimis.ro/stiri.

De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numarul +40 374 885 692, de luni pana vineri, intre orele 07 – 19.

Comentarii

comentarii