Până pe 29 noiembrie 2022, RETIM și ADID Timiș organizează o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor periculoase, în 21 de localități din județ.

Trebuie să știți că gestionare greșită a acestor deșeuri poate polua grav mediul înconjurător! Păstrați-le în gospodărie și debarasați-vă legal de ele doar în spații special amenajate și la operatori autorizați – NU le abandonați pe spațiul public – atenționează RETIM și ADID Timiș.

În această campanie sunt incluse localitățile din Zona 1 Rural: Șandra, Iecea Mare, Bucovăț, Parța, Mașloc, Pișchia Fibiș, Cărpiniș, Cenei, Checea, Foieni, Otelec, Uivar, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Satchinez, Biled, Giulvăz, Peciu Nou, Variaș, Sânandrei și Săcălaz.

DEŞEURILE PERICULOASE din menajer sunt:

ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

ambalaje metalice care conţin o matrică poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte),

materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase

vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase

baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii

solvenţi, acizi, alcali

uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile

detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase,

pesticide

deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

Ce deșeuri NU se preiau în cadrul acestei campanii:

NU se preiau alte categorii de deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale,voluminoase. NU se colectează deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.)

