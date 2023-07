Retrăiește lumea cavalerilor nobili, a domnițelor gratioase și a meșteșugarilor iscusiți. Festival Medieval al Castelului Huniade

Muzeul Național al Banatului împreună cu Consiliul Județean Timiș organizează cea de-a V-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, în perioada 14-16 iulie, în parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei, spectatori de toate vârstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reînvia timp de câteva zile, atmosfera Evului Mediu.

”Festivalul Medieval al Castelului Huniade, devenit o tradiție prețioasă pentru Timișoara și județul Timiș, a fost conceput din dorința de a celebra și de a valorifica patrimoniul istoric. Prin acest eveniment, ne propunem să invităm publicul la o călătorie în timp, să retrăim împreună câteva zile din lumea cavalerilor nobili, a domnițelor gratioase și a meșteșugarilor iscusiți. Ne străduim să recreăm un univers al onoarei și al frumosului, unde tradițiile, muzica, dansul și gastronomia se combină pentru a crea o experiență culturală memorabilă”, transmit organizatorii.

Pentru această ediție, a fost realizat un program de spectacole artistice divers și atrăgător. Acesta va include:

Vineri, 14 iulie: Călătoria în timp

Este cea dintâi seară a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, când ne începem drumul, înapoi de-a lungul veacurilor, până în coloratul Ev Mediu, imaginându-ne Castelul așa cum era, tronând asupra orașului, cu ziduri mândre, apărate de ape, în zăngănit de arme și sunet dulce, de cântec la curte, alături de:

Compania Dragonului (Transilvania)

Vulturii din Țara Călatei (Cluj)

Teutonii Transilvaniei (Mediaș)

Garda de Mercenari a Regelui Sigismund de Luxemburg (Deus Vult – Compania Grifonului de Aur – Oradea)

Straja Cetății Mediaș

Compania Ursului Brun (București)

Societas Falconis (Sibiu)

Nokors (București)

Eyalet-ul de Timișoara

Asociația Losonczy István (Timișoara)

Hrafnabroethr (Timișoara)

Teokratos (Slovacia)

Kolozsvári Holló (Cluj)

Karaván

Ignis Vultus (Iași)

Bucovina

Cimpoierii din Transilvania

Truverii (București)

Peregrinii (Timișoara)

Deep6 Project (Timișoara)

19:00 – Parada participanților: cavaleri în armură, pe armăsari dichisiți cu podoabe și țesături scumpe; războinici nomazi din stepele Răsăritului, arcași și lăncieri destoinici, pe cai mărunți și iuți; mercenari pedeștri, cu halebarde și tunuri de mână, tocmiți de Ioan de Hunedoara din întreaga Europă Centrală; trimiși ai Scaunului Papal; războinici aleși, din diferite perioade ale Evului Mediu, de la varegii secolului al X-lea, până la soldații grei timurizi, vitejii maghiari ai Cetăților de Margine sau ostașii otomani.

Scena

19:45 – Festivitatea de Deschidere a Festivalului

20:00 – Truverii – Concert de muzică veche

21:00 – Uniunea Artiștilor-Cronicari – FLACĂRA DE LA MARGINE DE HOTAR Muzică live, teatru pirotehnic. Spectacol realizat de grupurile artistice și de reenactment din Uniune, o poveste medievală îmbrăcată în foc și muzică

21:30 – Concert BUCOVINA

Sâmbătă, 15 iulie: Marele Turnir al Castelului Huniade

Este ziua în care întrecerile și serbările sunt în centrul atenției! Și avem întreceri pentru toți, de la cei mai străluciți cavaleri, la oștenii de rând, rătăcitorii stepelor și, bineînțeles, pentru norodul timișorean, iubitul public al Festivalului! Și, așa cum se cade la un fastuos turnir, cântecele și voia bună se împletesc cu sunetul armelor, urmând ca întreaga seară să se încheie cu un BAL MASCAT medieval și povești misterioase, din negura timpului.

SCENA

12:00 – Fiare din Beci – Legende din oțel – prezentare interactivă de săbii și spade istorice originale. Noile fiare – ultimele achiziții ale colecției. Mânuire și încercări ale eficienței vechilor spade și săbii.

13:00 – STARTUL ÎNTRECERILOR PENTRU PUBLIC! – Concurs de ținute cu temă medievală, Treasure Hunt

14:00 – Eyalet-ul de Timișoara, Ignis Vultus și Asociația Losonczy István – Bătălia pentru Timișoara, partea I: Asediul din 1551

19:15 – MARELE BANCHET AL COMITELUI – Un fastuos ospăț găzduit de către Ioan Huniade, în cinstea cavalerilor participanți la Turnir, unde vor fi răsplătiți câștigătorii întrecerilor războinice și se va împărți dreptatea comitelui.

20: 20 – Anunțarea câștigătorilor concursurilor de ținute cu temă istorică și Marea Aventură Medievală

20:30 – PEREGRINII – PAZNICII LEGENDELOR: Barzii castelului Huniade aniversează zece ani de călătorii și aventuri cu un concert în care vechile cântece ale trubadurilor întâlnesc stilurile vremurilor noastre. Instrumente medievale sunt puse alături de cele ale viitorului pentru un spectacol demn de seara castelanilor

21:30 – CIMPOIERII DIN TRANSILVANIA

22:30 – DEEP 6 PROJECT – CIRCLES OF PAIN: Un spectacol pirotehnic inspirat din Infernul lui Alighieri, creat pentru ediția din acest an a FMCH, care aduce tot ce are mai bun asocierea dintre veteranii focului din Timișoara, Deep6, și Brașov, Hypnosis

ARENELE DE TURNIR

13:00 – Întrecerea Oștenilor – Lupte pe puncte (Tap Fight) – dueluri și confruntări pe echipe

15:00 – Hastiludium – Turnirul Cavalerilor – Partea I: Deschiderea Turnirului și Probele de îndemânare (Culesul inelelor, Tăierea capetelor, Proba Turcului)

15:40 – Întrecerea Oștenilor – Proba de spadă și scut full contact (HMB Sword & Shield)

16:20 – Jocuri Nomade – Vulturii din Țara Călatei – Întreceri de cavalerie ușoară

17:00 – Întrecerea Oștenilor – Buhurt (ciocnire full contact între echipe de luptători în armură)

18:00 – Hastiludium – Tunirul Cavalerior – Partea a II-a: Turnirul cu Lancea

18:30 – Bătălia menestrelilor și jonglerilor

18:40 – Hastiludium – Turnirul Cavalerilor – Partea a III-a: Nachturnier și răsplătirea învingătorului

PIAȚA CASTELULUI

13:30 – Moment acustic Cimpoierii din Transilvania

15:00 – Teatru de păpuși, cu Bufonul Igor

15:40 – Truverii – cântece și farse

17:00 – Muzică stradală și jonglerii, cu Peregrinii și Deep 6 Project

Pe parcursul întregii zile, târgul medieval și standurile cu mâncare și băuturi vor fi deschise publicului. Vizitatorii vor putea, de asemenea, să se distreze, încercându-și puterile și dibăcia la diverse jocuri medievale de bâlci: aruncarea inelelor la țintă, aruncarea bușteanului, sau trasul funiei.

“ORDA” – SATUL NOMAD

10:30 – Küreș – întreceri de lupte tătărești

13:00 – Concurs de tir cu arcul istoric , cu Nokors

15:00 – Eyalet-ul de Timișoara – atelier de Matrak (sport de luptă otoman)

16:45 – Vulturii din Țara Călatei – Kök Boru – joc de echipe, călare, din Asia Centrală

Pe parcursul zilei, în satul nomad, publicul va putea participa la ateliere de tir cu arcul recurbat, pictura și caligrafie, jocuri specifice culturii stepelor eurasiatice.

Duminică, 16 iulie: Lumea războiului medieval

Cea de-a treia zi a Festivalului este dedicată lumii confruntărilor militare ale Evului Mediu, din zona Bazinului Carpatic. De la ciocnirile cruciaților cu șarjele iuți ale arcașilor călare, la cumplitele baraje de artilerie din carele de război ale Evului Mediu Târziu, vă invităm să urmăriți pe viu pagini ale istoriei noastre, încheind călătoria cu momentul cuceririi Timișoarei de către Imperiul Otoman și, convențional, sfârșitul Epocii Medievale!

SCENA

12: 45 – Teutonii Transilvaniei și Vulturii din Țara Călatei – Cumani și Cavaleri Teutoni: O trecere prin istoria începutului secolului al XIII-lea

13:30 – Wagenburg: Noul tip de război din secolul al XV-lea (Toate grupurile de reconstituire a Evului Mediu Târziu) – BĂTĂLIE

14:30 – Eyalet-ul de Timișoara, IgnisVultus și Asociația Losonczy István – Bătălia pentru Timișoara, partea II : Asediul din 1552

15:00 – Salutul grupurilor participante și încheierea Festivalului

PIAȚA CASTELULUI

12:30 – Peregrinii și Cimpoierii din Transilvania – animație cu cântece și jonglerii

14:00 – Truverii – Atelier de dansuri medievale

“ORDA” – SATUL NOMAD

12:00 – Nokors – Atelier de tir cu arcul istoric

13:00 – Hrafnabroethr – Supraviețuirea în sălbăticiile Evului Mediu Timpuriu: atelier interactiv de bushcraft viking și tehnici de supraviețuire în călătorie

13:30 – Eyalet-ul de Timișoara – Viața de curte la margine de imperiu: prezentarea a diverse momente cotidiene din viața de la curtea Pașei de Timișoara

