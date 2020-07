Revin ploile în vestul țării, inițial doar la munte, dar mai apoi și în rest

Administrația Națională de Meteorologie Banat-Crișana a emis buletin de prognoză din 14 iulie pentru următoarele zile. Meteorologii anunță, astfel, că revin ploile. Miercuri, aversele se vor manifesta doar la deal și la munte, pentru ca joi acestea să ajungă local și în restul teritoriului. La început de weekend ploile continuă să cadă pe spații restrânse, în special la deal și la munte.

Temperaturile cresc de marți până joi, maximele ajung de la 25-27oC până la 31oC, iar minimele, de la 11-13oC până la 17oC. Vineri, vremea se răcorește din nou, iar maximele nu vor mai depăși 25oC. Sâmbătă, temperaturile rămân în jurul acelorași valori, pentru ca de duminică să se încălzească.

Anunțul ANM Banat-Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 14.07.2020 ora 0900 – 15.07.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea, când cerul va fi mai mult senin. În cursul zilei cerul va fi variabil.

Temperaturile maxime între 25 și 27oC

Temperaturile minime între 11 și 13oC

Timpul probabil pentru intervalul: 15.07.2020 ora 0900 – 16.07.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va menține în general frumoasă, iar valorile termice, în creștere, vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil. Pe arii restrânse, mai ales în zonele deal și munte, vor fi unele înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor.

Temperaturile maxime între 25 și 30oC

Temperaturile minime între 11 și 17oC

Timpul probabil pentru intervalul: 16.07.2020 ora 0900– 17.07.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi schimbătoare. În cursul zilei, cerul va fi parțial noros și vor fi averse însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse, mai ales în zonele de deal și munte. În cursul nopții, înnorările se vor accentua și va ploua începând dinspre nord-vest. Izolat, îndeosebi în Crișana și la munte, cantitățile de apă cumulate vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare.

Temperaturile maxime între 26 și 31oC

Temperaturile minime între 12 și 17oC

Timpul probabil pentru intervalul: 17.07.2020 ora 0900 – 18.07.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va răci și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări mai accentuate în zonele de deal și munte, unde va ploua pe arii extinse și vor cumula cantități însemnate de apă. În rest, înnorările vor fi temporare și va ploua local, îndeosebi în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la munte, dar trecător și în rest, în cursul zilei.

Temperaturile maxime între 20 și 25oC

Temperaturile minime între 10 și 14oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 18.07.2020 ora 0900 – 21.07.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana

Vremea va fi răcoroasă în prima zi, apoi valorile termice vor crește treptat. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în Crișana și la munte, în prima parte a intervalului”.

Comentarii

comentarii