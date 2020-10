Revolta Alexandrei Trușcă, președinta Consiliului Județean al Elevilor Timiș, față de sistemul de învățământ actual!

Alexandra Trușcă, președinta Consiliului Județean al Elevilor Timiș, atenționează că sistemul de învățământ actual promovează misoginismul și că elevele încă mai sunt un motiv de batjocură de către elevii de gen masculin.

Mai mult, Trușcă mai susține că inclusiv unii profesori promovează cu nesimțire misoginismul în educație, de aceea ea nu se ascunde și nu îi e rușine să își exprime dezamăgirea referitoare la sistemul de învățământ din România.

Prezentăm declarația curajoasă a elevei Alexandra Trușcă:

”Suntem în 2020 și consumăm misoginism de pe toate gardurile. Gluma e glumă, dar ce se întâmplă atunci când simți că nu mai vrei să mergi la școală din cauza anumitor situații inconfortabile?

Nu mă ascund și nu îmi e rușine să îmi exprim dezamăgirea referitoare la sistemul de învățământ din țara asta. Refuzăm cu mâna pe inimă educația sexuală în școli. Râdem la glume care se termină în “era vina muierii”. De aceea, femeile încă sunt un motiv de batjocură, ajung cel mai des întâlnit subiect al glumelor spuse în treacăt la final de oră.

Se pare că se promovează cu nesimțire misoginismul și de către unii profesori. O să îmi atrag hate pentru că am curajul să zic asta? Da. De ce o fac totuși? Pentru că recent am pățit-o și eu. Înțeleg că gluma este glumă, dar de ce nu ne gândim de două ori înainte să scoatem ceva pe gură? De ce încă suntem văzuți bine dacă avem idei de genul “femeile sunt gunoaie”?

Pentru profesorii din școala mea care vor vedea acest mesaj, le transmit că nu mă ascund de nimeni. Am întâlnit cadre didactice cărora le voi rămâne recunoscătoare pentru că m-au ajutat enorm și pentru că am mers cu drag la ora lor (by the way și acești profesori au glumit cu mine întotdeauna).

În concluzie, mă adresez fetelor care se simt câtuși de puțin jignite de unele remarci pe care le primesc: treceți de rușine, de frică și speak your mind! mai ales că e #mentalhealthawarenessmonth”.

