Revolta BNS cu privire la PNRR! 5 propuneri pentru reformă și investiții

Blocul Național Sindical Timiș atenționează că nu numai că în mod direct Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR pregătit de România nu beneficiază de o evaluare de impact sub aspectul ocupării, dar nici una din investițiile indicate nu vizează ca obiectiv principal și direct crearea de locuri de muncă.

Chiar și în cazurile în care vorbim de măsuri de reforma ce vizează restructurarea unor sectoare precum cel energetic, resursele umane nu beneficiază de nici un fel de interes. Mai mult, nu există nici un fel de coordonare / corelare între măsurile finanțate prin PNRR și intervențiile similare finanțate din diverse programe operaționale.

Cu excepția măsurilor adresate personalului medical pentru formare profesională sau pentru îmbunătățirea competențelor digitale pentru personalul din Învățământ, practic PNRR nu vizează nici un fel de investiții în forță de muncă activă. Pilonul European al drepturilor sociale este menționat o singură dată în descrierea generală, cu referire strictă la egalitatea de șanse, ulterior în identificarea reformelor și în descrierea obiectivelor de investiții nu se mai face nici o referire la acesta sau la componentele acestuia.

Chiar și în cazul în care se vizează aspecte ce țin de resursele umane ocupate în sectorul bugetar, intervențiile se regăsesc sub formă unor evaluări de politici publice, pilotarea unor măsuri de politică publică sau pregătirea unor acte normative, că de exemplu în cazul personalului din sectorul public se are în vedere evaluarea inegalitatilor in domeniul salarizării și pregătirea unei noi legi de salarizare, deși actuală lege nu a intrat încă complet în vigoare.

Având în vedere cerințele Comisiei cu privire la investițiile eligible pentru finanțare din PNRR, precum și domeniile considerate de noi că necesită o intervenție rapidă în prezent, plecând de la situația existența sau de la intențiile declarate ale Guvernului, BNS identificat următoarele domenii și categorii de măsuri de reforma și investiții pe care le propune spre finanțare prin PNRR:

Măsuri de reforma și investiții atașate pentru sistemul public de pensii, Măsuri de reforma și investiții atașate pentru sistemul fiscal, Măsuri de reforma și investiții atașate dialogului social, Măsuri de reforma și investiții atașate mecanismului de ajustare a salariului minim, Măsuri de reforma și investiții atașate tranziției verzi și tranziției digitale.

Joi, 20.05.2021, Blocul Național Sindical, prin președinte Dumitru Costin, la invitația președintelui PSD, Marcel Ciolacu, a participat începând cu ora 15,00 la o întâlnire cu premierul Florin Cîțu având ca subiect Planul Național de Redresare și Reziliență. De asemenea, la reuniune a participat și Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

Încă din cursul anului trecut, BNS și-a arătat imediat după decizia politică la nivel înalt adoptată de liderii europeni care vizează Facilitatea de Relansare și Reziliență, interesul pentru a fi un partener activ al Guvernului României, cât și al tuturor partenerilor sociali naționali în elaborarea PNRR al României.

În acest sens, BNS a participat la toate evenimentele care au fost organizate de reprezentanții Guvernului României și care au vizat acest subiect. BNS a participat în data de 1 iulie 2020, la evenimentul de prezentare a programului de investiții și relansare economică organizat de Guvernul Romaniei și în data de 26 noiembrie 2020, la lansare în consultare publică a Planului Național de Redresare și Reziliență, cu participarea lui Klaus Iohannis, președintele României, și a Ludovic Orban, Prim-ministrul României, precum și a altor membrii ai Guvernului României.

La propunerea premierului de la acea vreme, Ludovic Orban, care a acordat un termen de două săptămâni partenerilor sociali pentru a veni cu observații, critici, dar și propuneri alternative, BNS și-a luat în serios răspunderea de a evalua acest proiect de document al Guvernului și în acest sens, a pregătit o analiză de anvergură pe care a dat-o publicității în data de 20.12.2020.

Odată cu schimbarea Guvernului după alegerile generale, am considerat că este cazul să comunicăm interesul nostru de a participa la elaborarea versiunii finale a PNRR. În acest sens, atât BNS cât și ceilalți partenerii sociali naționali reprezentativi, au cerut premierului Cîțu, dar și altor reprezentanți politici actuali nevoia de deschidere a unor consultări serioase și responsabile cu partea guvernamentală – explică BNS.

