Revolta ciobanilor din Timiș, în pandemia COVID19!

Crescătorii de oi din Timiș sunt revoltați că ei nu au fost chemați la masa discuțiilor atunci când s-a dezbătut Politica Agricolă Comună 2021 -2027 la Ministerul Agriculturii. Gheorghe Mihăiescu, președintele Asociației Tim Miorița Lugoj, care numără peste 40 de membri cu peste 15.000 de oi, spune că reprezentanții MADR ar fi trebuit să aibă o discuție directă și cu oierii din Timiș pentru a le afla opiniile despre PAC care îi privește în mod direct. ”Nu e normal ca să stea la aceeași masă cei care produc cu cei care conduc?”, se întreabă Mihăescu.

Nevoia de abatoare de capacitate mică

Crescătorii de oi ar fi vrut să îi reamintească ministrului Adrian Oros despre problema veșnic nerezolvată a înființării abatoarelor de capacitate mică, fiindcă ministerul a promis sprijin ciobanilor pentru a-și construi aceste obiective fundamentale pentru existența fermelor. ”Noi avem nevoie de aceste abatoare pentru a se închide lanțul alimentar – creștere, reproducție, sacrificare și valorificare. Numai așa putem rezista noilor condiții impuse de Uniunea Europeană. Acum fermierul român produce, iar plus valoarea o ia altul. Dacă noi am sacrifica și am și vinde direct, am avea și un profit real. Fermierul trebuie să aibă condiții bune pentru a produce, dar în același timp și să își poată valorifica produsele, pentru ca să încheie lanțul alimentar”, spune Mihăescu. Ciobanii reamintesc că nu este nevoie de un abator complex de sute de mii de euro. Asta ar înseamnă personal angajat, medici, parte tehnică și instalații. Fermierul are nevoie de un punct de sacrificare în condiții civilizate, conform normelor de siguranță sanitare. Aici mai apare o problemă dificilă. O proporție de 10% dintr-o turmă de oi este scoasă din producție în fiecare iarnă, fiindcă animalele sunt bătrâne sau bolnave, nu mai produc. Mioarele trebuie sacrificate în condiții civilizate și valorificate, nu aruncate la râpă, dar oierii nu prea au unde. Un crescător care are 1.000 de oi, 100 dintre mioare le va scoate din turmă anual.

”În ce condiții vor fi tăiate și unde vor fi valorificate, dacă nu există abatoare și o piață formată? Ministerul Agriculturii ar trebui să vină în sprijinul fermierilor. Ciobanul va tăia săptămâna aceasta cinci oi, în cealaltă șapte, opt sau zece ori, iar următoarea săptămână niciuna. E incredibil cum se reacționează la noi când spui că vrei abator. Imediat se cer medici specialiști și angajați speciali. Nu domnule, nu trebuie așa ceva. De aceea ne aflăm în situația aceasta de blocaj permanent, acum, agravată și de pandemia de coronavirus, cu fermieri săraci și disperați, lipsiți de orizont și de speranță”, atenționează ciobanii de la Tim Miorița Lugoj.

De Paște, prețul la carnea de miel ar trebui să fie 4 euro în viu

În fiecare an o rază de speranță o reprezintă Paștele. Într-un mod greu de înțeles, aceleași autorități care nu sunt de acord să se înființeze abatoarele de capacitate mică dau o derogare la sacrificarea mieilor în piețe și oriunde. Amenajează mici încăperi cu rețea de apă, frigidere și condiții optime de sacrificare, exact cum cer și ciobanii să aibă în ferme. Oierii vor avea vânzări, inclusiv pe piața externă. Ei mai atenționează că prețul la carnea de oaie va fi impus de țările arabe, iar fermierul român trebuie să supună că este sărac și dezorganizat.

Ciobanii susțin că kilogramul la carnea de miel ar trebui să fie 3,5 euro – 4 euro în viu, la poarta fermei, de Paște 2021. Pe litru de lapte procesatorii plătesc 3 lei, dar ar trebui să dea 4 -5 lei. Din 4 -5 kg de lapte se produce un kilogram de brânză, care ar trebui să coste peste 20 de lei, unde intră și saramură și manopera.

”E pandemie și lumea e disperată. Acuma nu va mai fi nevoie de abatoare. Se dă o derogare și fermierul taie unde apucă. Păi, ce treabă este aceasta? De Paști e posibil și în timpul anului nu? Și dacă crede cineva că, dacă nu sunt abatoare nimeni nu taie oi în timpul anului, se înșală. Fiecare fermier taie cum poate în condiții vitrege și vinde la negru. Iată cum merge treaba în România, în loc să se facă ordine în acest domeniu, să fie înființate abatoare adaptate fermelor și să existe o piață de desfacere controlată. Asta e România noastră fiecare se descurcă cum poate”, este de părere Gheorghe Mihăescu.

