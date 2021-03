Revolta pe rețelele de socializare după au fost făcute publice imagini din laboratorul unei uzine de apă de la Lugoj

Revolta pe retelele de socializare dupa ce jurnalistul PRO TV, Rares Nastase, a publicat imagini din laboratorul unei uzine de apa de la Lugoj.

Este vorba de cateva fotografii facute de realizatorul emisiunii “Romania, te iubesc” la una dintre uzinele de apa din Lugoj.

Nastase s-a aflat timp de cateva zile in orasul din Timiș pentru a realiza un reportaj despre jaful de la statia de epurare, dar si modul in are administratia condusa de Francisc Boldea a “rezolvat” reteaua de apa care trebuia sa fie gata de 11 ani, dar care nu a fost finalizata nici acum.

Daca in urma cu un an, fostul primar si seful Meridian 22 i-au interzis jurnalistului accesul in uzinele de apa si la statia de epurare, de aceasta data echipa PRO TV a avut deschidere peste tot, fara ca cineva sa ii mai puna piedici.

“Asa arata laboratoarele unei uzine de apa din Romania. Locul unde se si trateaza apa si unde, prin analiza de laborator, angajatii statiei ii evalueaza, zilnic, calitatea. O evaluare ochiometrica si o analiza rudimentara, cum se facea in urma cu 60-70 de ani. Statia a fost construita atunci pentru ape industriale, dar, in prezent, livreaza apa potabila, dintr-o balta formata langa raul Timis. Cat de potabila e…, stiu oamenii din Lugoj, despre acest oras este vorba. 2021. Vestul tarii”, a scris Rares Nastase pe contul sau de socializare unde a si postat imaginile surprinse la Lugoj.

Reactiile au fost dintre cele mai dure, multi dintre internauti solicitand sa se ia masuri drastice si rapide. Fostul primar Boldea se lauda la o emisiune televizata ca apa de la reteaua orasului este foarte buna de baut si ca lugojenii nu ar trebui sa puna la indoiala calitatea ei.

