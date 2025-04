Revoluția cuantică: Timișoara devine epicentrul global al dialogului despre viitor

În timp ce marile companii investesc miliarde în cursa pentru supremația cuantică, Universitatea Politehnica Timișoara transformă România într-un epicentru al dialogului global despre tehnologiile care vor rescrie regulile existenței umane în următoarele decenii. Pe 16 mai 2025, la Cinema Timiș, Tech Talks by UPT reunește o constelație de lideri mondiali în știință, tehnologie și inovație sustenabilă.

Evenimentul marchează o premieră absolută pentru Europa de Est: legenda fizicii teoretice Dr. Michio Kaku, celebrul fizician și autor al bestsellerului “Supremația Cuantică”, și inconfundabilul Richard Quest, vocea de referință a CNN în domeniul economic global, vor urca împreună pe aceeași scenă, alături de Gregory Robinson – directorul care a salvat misiunea telescopului spațial James Webb de la NASA, și de românca Dr. Voica Rădescu, liderul centrelor de inovație cuantică IBM pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Tech Talks este conferința anuală de leadership, inovație și tehnologie organizată de Universitatea Politehnica Timișoara. În 2025, evenimentul capătă o amploare internațională fără precedent, transformând Timișoara într-un hub global de idei despre știință, viitor și impact societal.

DE CE NU POȚI RATA TECH TALKS 2025?

Tech Talks by UPT nu este doar o conferință – este o fereastră spre viitorul pe care companiile îl construiesc acum, în laboratoarele lor. Participanții vor avea acces exclusiv la:

Perspective din prima linie a revoluției cuantice: Brendan Barry, CTO Equal1, dezvăluie descoperirile care fac posibilă computația cuantică pe siliciu, aducând puterea cuantică din laboratoarele specializate direct în centrele de date.

Dialog direct cu titanii științei: O oportunitate rară de a interacționa personal cu Dr. Michio Kaku într-o sesiune de autografe exclusivă, facilitată de Cărturești.

Confruntare de idei care redefinește viitorul: Richard Quest moderează un panel provocator cu tema “Quantum Is Here to Stay. What Now?” – o dezbatere incisivă care nu mai pune în discuție existența tehnologiilor cuantice, ci necesitatea adaptării urgente a societății la acestea.

CINE VINE LA TECH TALKS 2025

Evenimentul reunește 9 lideri vizionari cu impact global, ce vor urca pe scena Tech Talks:

Michio Kaku: Fizician teoretician de renume mondial, co-fondator al teoriei stringurilor și unul dintre cei mai influenți popularizatori ai științei avansate, cu milioane de cărți vândute și apariții constante la BBC, CBS și Discovery.

Richard Quest: Jurnalistul economic care a explicat lumii fiecare criză financiară majoră din ultimele decenii și a intervievat cei mai puternici lideri ai lumii, de la Jamie Dimon (JPMorgan) la Satya Nadella (Microsoft). La Tech Talks, Quest nu vine doar ca moderator, ci ca provocator – forțând participanții să privească dincolo de entuziasmul tehnologic, spre implicațiile practice ale revoluției cuantice într-o lume marcată de crize complexe.

Gregory Robinson: Directorul care a transformat imposibilul în posibil, salvând proiectul telescopului James Webb – cea mai ambițioasă misiune științifică a secolului, coordonând peste 20.000 de specialiști din 29 de țări și reușind să crească eficiența echipei de la 55% la 95%.

Voica Rădescu: Românca aflată în fruntea revoluției cuantice IBM pentru EMEA, implementând primul IBM Quantum Innovation Center din România, la Iași.

Brendan Barry: CTO-ul Equal1, compania care a demonstrat funcțional primul array de 6 qubiți fabricat pe un proces CMOS compatibil cu siliciu-germaniu, democratizând accesul la tehnologia cuantică.

Ben Banerjee: Co-fondator al Swiss Impact Investment Association și vizionar care a mobilizat peste 500 milioane de dolari pentru afaceri sustenabile la nivel global.

Gerhard-Paul Diller: Cardiolog născut în Sânnicolau Mare, director al Centrului Național pentru Boli Cardiace Structurale din Münster și pionier în integrarea AI în medicină.

Sacha Dragic: Fondatorul Superbet, fenomenul antreprenorial care a atras o investiție de 175 milioane euro din partea Blackstone Group.

Val Mureșan: Alumnus UPT, fost country manager Intel România și co-fondator al unor inițiative-cheie pentru ecosistemul local: Asociația Banat IT, Fundația Comunitară Timișoara, FABER, Growceanu și Institutul ABQ.

PANELUL “QUANTUM IS HERE TO STAY. WHAT NOW?”

Moderată de Richard Quest, dezbaterea propune o schimbare de paradigmă: nu mai discutăm despre „dacă” sau „când” vine tehnologia cuantică – ea este deja aici. Întrebarea este cum ne adaptăm ca indivizi, companii și societate la noile realități?

Panelul va integra perspective diverse – de la medicina personalizată (Prof. Diller), la antreprenoriat în era incertitudinii (Sacha Dragic), la reconstruirea ecosistemelor educaționale și de inovare (Val Mureșan).

UPT – 100 DE ANI DE VIITOR

Tech Talks 2025 face parte din programul aniversar dedicat Centenarului primei promoții de absolvenți ai Universității Politehnica Timișoara. Este și o declarație de viziune a Rectorului UPT; Florin Drăgan: „În anul centenarului, nu celebrăm doar trecutul – ci investim în viitor. Prin Tech Talks, conectăm Timișoara cu arhitecții lumii de mâine și reafirmăm rolul UPT ca actor strategic în educație, cercetare și inovație la nivel global”

EVENIMENT CU IMPACT DURABIL

Tech Talks 2025 nu este doar o conferință, ci un catalizator pentru dezvoltare regională și colaborare internațională. Evenimentul este parte din Flight Festival – platformă culturală și creativă care transformă Timișoara într-un laborator urban al ideilor.

DETALII ȘI ÎNREGISTRARE

Data: 16 mai 2025

Locația: Cinema Timiș, Timișoara

Platformă web: techtalks.upt.ro

