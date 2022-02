Revoluția iubirii, cu The Bandits, la Timișoara

Trupa timișoreană The Bandits a lansat single-ul cu numărul 6. Piesa Revoluția iubirii este o melodie care a fost realizată în pandemie și care vorbește cu umor despre o schimbare pe care o așteptăm cu toții, dar întârzie să apară.

“Suntem foarte aproape de lansarea primului nostru album, vor fi in total 8 piese, iar albumul se va numi Povești din pandemie. Au trecut 2 ani grei pentru toți artiștii, 2 ani in care noi am fost puși să stăm pe margine. Statul ne-a uitat de aceea și noi vom cauta metode prin care să nu mai plătim nimic statului din munca artistică pe care o vom presta în viitor”, spune Răzvan Munteanu – solist The Bandits.

Muzica și textul aparțin trupei, înregistrarea a fost realizată de Remus Gașpar(Jimmy), la studioul Music Hub TM, iar mixajul, masterizarea și videoclipul au fost realizate de Sorin Stroie, chitaristul trupei.

Trupa de rock The Bandits s-a născut în plină pandemie și este alcătuită din Sorin Stroie – chitară, Alexandru Munteanu – tobe, Tibor Aranyi – bass, Francis Mozes – clape și Răzvan Munteanu – voce.

Până în prezent bandiții au lansat piesele Taxe și Impozite, Era Digital, Băiat Talentat (alaturi de Tase Pârvu), Țuică de Banat și În Grădină, iar în curând urmează alte două melodii și albumul de debut.

Link video: https://youtu.be/6QDZpafHiTg

Comentarii

comentarii