Revoluționarul Corneliu Vaida propune ca urmele gloanțelor din decembrie 1989 să fie conservate. Consilierii locali ai USR PLUS promit măsuri

Corneliu Vaida, revoluționar și cetățean de onoare al Timișoarei, a fost prezent la ședința Consiliului Local Timișoara de marți, 16 martie, pentru a atrage atenția unui aspect pe care îl consideră important: clădirile renovate în zona centrală nu mai păstrează urmele gloanțelor trase în decembrie 1989.

„Constat că, cu ocazia acestor renovări, dispar urmele de gloanțe de pe pereți, urme care sunt marturii istorice a celor ce s-au întâmplat acum 31 de ani. Cred că s-ar putea găsi o soluție ca acele urme de gloanțe să fie păstrate, ca să nu se uite cele ce s-au întâmplat în decembrie 1989. În Calea Girocului s-au șters, pe frontispiciul Hotelului Timișoara s-au șters. Așa, încet, încet se vor șterge toate urmele din Timișoara și vor rămâne doar poveștile, unele adevărate, altele nu. M-aș bucura dacă ați găsi o soluție în sensul ăsta”, a declarat Vaida, la finalul ședinței.

Ulterior, acesta a fost informat că a fost dezbătută propunerea sa de grupul de consilieri locali ai USR PLUS și că va urma să devină proiect de hotărâre. „Propunerea dumneavoastră a fost dezbătută ulterior ședinței Consiliului Local în grupul de consilieri USR PLUS și am agreat să elaborăm un proiect de hotărâre prin care păstrarea urmelor de gloanțe să devină normă locală”, a scris pe Facebook Răzvan Negrișanu, consilier local USR PLUS.

