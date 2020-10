Rezultatele finale la alegerile locale, în Timiș. Cifrele indică o victorie categorică pentru PNL în Timiș

Pe 1 octombrie au apărut rezultatele finale la alegerile ce au avut loc duminică, 27 septembrie. Mare lucru față de cele parțiale nu s-a schimbat: Alin Nica câștigă detașat alegerile pentru Consiliul Județean Timiș, iar PNL ia cele mai multe mandate de primari și consilieri locali.

Așadar, pentru președinția CJT, au fost exprimate 273.067 de voturi, din care valabile au fost 259.660. Cele mai multe le-a obținut, după cum se știa încă de duminică seară, Alin Nica (PNL) – 104.508. Bătaia pentru locul 2 a fost câștigată de Cristian Moș (USR PLUS) – 51.749, în defavoarea lui Călin Dobra (PSD-PPU) – 48.584.

La Consiliul Județean Timiș, cele mai multe voturi le-a obținut tot PNL – 90.916. Locul 2 s-a disputat între aceleași partide, dar aici diferența a fost mai clară: USR PLUS – 55.155; PSD – 38.458. Aici, din același număr de voturi exprimat (273.067), au fost valabile ceva mai puține față de categoria anterioară, 256.117.

În cazul primăriilor, au fost valabile 265.495 de voturi din același total exprimate. Votul „politic” arată că cei care au candidat sub sigla PNL au obținut 96.628 de voturi, cei de la USR PLUS – 68.819, PSD – 46.504, iar PRO România – 13.343. Candidații la primării ai celorlalte partide nu au trecut de 10.000, PMP având 9.088 de voturi, independenții 6.039, iar cei care au candidat sub sigla alianței PSD-PPU – 5.776. În rest, niciun partid nu a totalizat peste 5.000 de voturi.

Astfel, 98 de UAT-uri și-au ales primari în Timiș. A 99-a, Orțișoara, reia alegerile, după ce candidații PSD și PMP au terminat la egalitate. Centralizând însă datele, avem 47 de primari PNL, 37 PSD, 4 PMP, 4 USR PLUS, 2 Pro România și câte unul de la Alianța pentru Șag, UDMR, Partidul Republican și Alianța pentru Cernei.

Pentru consiliile locale, în total au fost 263.314 voturi valabile. Și aici, listele PNL au fost cele mai votate, în total 89.816 persoane votând propunerile liberale. În rest, celelalte partide au obținut: USR PLUS – 57.928, PSD – 39.918 (la care se adaugă alte 8.794 ale alianței PSD-PPU), Pro România – 16.169, PMP – 10.500. Celelalte nu au totalizat peste 10.000.

Concret, aceste cifre se materializează în 492 de mandate de consilieri locali pentru PNL, 359 pentru PSD, 125 pentru USR PLUS, 73 pentru Pro România, 53 pentru PMP, 26 pentru UDMR, etc. Discordanța mare între numărul de voturi și numărul de mandate în consiliile locale pentru USR PLUS se explică prin votul masiv în Timișoara și relativ mai scăzut pentru alianță în restul localităților.

