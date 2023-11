Rituals, Keepers and Storms, vernisaj, la ArtEncounters Timișoara

ArtEncounters Timișoara organizează expoziția uneia din cele mai importante artiste contemporane ale generației sale, Ioana Nemeș, intitulată „Rituals, Keepers and Storms”, miercuri, 15 noiembrie, de la ora 18:00.

Curatoriată de Diana Marincu și Kilobase București, expoziția are ca parteneri strategici Muzeul Municipal de Artă Contemporană din Ghent (S.M.A.K.), Muzeul Național de Artă Contemporană al României (MNAC) și ISHO.

Expoziția Rituals, Keepers and Storms reprezintă un gest necesar de recuperare și cercetare documentară a corpului de lucrări Relics for the Afterfuture (Brown), realizat în perioada 2009–2010 de regretata artistă Ioana Nemeș (1979–2011).

Expoziția va fi deschisă în perioada 15 noiembrie 2023 – 9 martie 2024 și va putea fi vizitată la sediul Fundației Art Encounters din Timișoara de marți până sâmbătă, între orele 12:00–18:00, oferind câte un tur ghidat în fiecare sâmbătă, de la ora 17:00.

Cu ocazia vernisajului de miercuri, 15 noiembrie, de la ora 18:00, va avea loc și un tur ghidat special, în prezența curatorilor Diana Marincu & Kilobase București.

Iubitorii artistei și ai artei contemporane românești vor putea achiziționa în cadrul vernisajului și un volum de artist Ioana Nemeș apărut în 2014, pus la dispoziție prin standul organizat de librăria La Două Bufnițe.

