ROATA PANORAMICĂ A SOSIT LA IULIUS TOWN TIMIŞOARA. CEL MAI VESEL TÂRG DE IARNĂ ÎŞI DESCHIDE PORŢILE SÂMBĂTĂ

Roata Panoramică a ajuns la Iulius Town Timişoara şi a fost montată în parcarea VIP. Toţi cei care doresc să admire oraşul de sus şi să se bucure, în acelaşi timp, de spiritul Crăciunului, sunt aşteptaţi, începând de sâmbătă, 27 noiembrie 2021, la Iulius Town.

Venită în premieră la Timișoara, roata este una dintre atracţiile târgului „WINTER IN MY TOWN”, care va include şi căsuţe cu bunătăţi de sezon şi idei de cadouri, food trucks cu preparate delicioase, un autodrom, un carusel rotativ cu lanţuri, o Piaţă de Brazi şi cornere tematice perfecte pentru fotografii pe Instagram. Roata are o înălţime de peste 30 de metri, 18 gondole a câte 4 locuri fiecare, iar o sesiune „în aer” durează aproximativ 10 minute.

Programul artistic din zilele de weekend, susţinut de ansambluri de muzică și artiști locali, precum şi elementele de decor, patine, skiuri de lemn, sănii, butuci de lemn şi mii de luminiţe, sunt elemente care vor reda atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă.

Târgul „WINTER IN MY TOWN” va fi deschis în perioada 27 noiembrie 2021 – 16 ianuarie 2022, în intervalul orar 14:00 – 21:00, de luni până vineri, şi între 12:00 – 21:00, sâmbăta şi duminica.

Comentarii

comentarii