Robu amenință: ”O să le vină rândul tuturor”. Mâna lungă liberală a numirilor va cuprinde toate instituţiile descentralizate

Dacă cineva din conducerea instituţiilor publice descentralizate şi care e parte a vechii puteri „pesedisto-aldiste” a scăpat de destituire, problema se va rezolva oricum în scurt timp. „O să le vină rândul tuturor”, garantează liderul PNL Timiş, care spune că unii dintre cei „scăpaţi” ar mai avea şi tupeu să-i mai boicoteze administraţia şi proiectele

„Noi ce facem în Timişoara? Din păcate, în tot ce am făcut am fost boicotaţi de cei care nu înţele politica aşa cum spuneam eu, dar am răzbit, am consumat energii, mai mult timp, când puteam să facem mai multe. Lucrurile au început să meargă pe un făgaş mai normal acum că la conducere e Pardtidul Liberal. Dar aş putea spune că e la putere o formulare incompletă, că au rămas foarte mulţi de la vechea putere pesedisto-aldistă, în poziţii importante încă şi unii stau mai blânzi, altii şi acum au tupeu să ne creeze porbleme. Dar o să le vină rândul tuturor, în limitele a ceea ce permite legea în plan decizional”, a subliniat şeful liberalilor locali.

Iar când vine vorba de liberali, aceştia sunt atât de pozitivi şi votează orice proiect benefic pentru cetăţean, încât nu contează culoarea politică, spune şeful PNL Timiş. Conform acestuia, acuzaţiile de blat politic lansate de USR, nu au niciun efect, doar îi face pe aceştia să se facă de ruşine, mai spune acesta.

„Administraţia nu se poate face rupt de politică. Noi ne străduim la PNL Timiş, e o atitudine valabilă la nivel naţional, să fim constructivi, să facem ceea ce benefic pentru popor, de interes public, inclusiv acolo unde puterea nu ne aparţine, cum e cazul la Consiliul Judeţean Timiş. Unii nu pricep ce înseamnă asta şi vorbesc de blat, făcându-se de râs. Cum să te uiţi în ochii cetăţeanului şi să respingi proiecte benefice pt ei? Eu voi susţine orice e bun”, a spus liberalul.

Dar, când vine vorba de rezolvat problema unor conducători de instituţii administrative publice descentralizate, unde sunt în continuare la conducere ceea ce Robu numeşte „vechea putere pesedisto-aldistă”, bunătatea liberală dispare total.

Comentarii

comentarii